Avira Free Security Suite içerisinde hem virüsten korunmanızı sağlayacak, hem de bilgisayarınıza bakım yaparak hızlandırmanızı sağlayacak araçlar bir arada

Avira Free Security Suite, yıllardır bilgisayarlarımızda kullanmakta olduğumuz farklı Avira yazılımlarını bir araya toplayan, virüs koruması, kişisel bilgi güvenliği araçları ile bilgisayar hızlandırma araçlarına yer veren bir paket olarak tanımlanabilir.

Avira Free Security Suite, ücretsiz araçları bir araya getimekte. Paket içerisinde yer alan virüs koruması, kişisel bilgi güvenliği ve bilgisayar hızlandırma araçları şu şekilde:

Avira Free Antivirüs:

Avira'nın temel güvenlik mekanizması olan Avira Free Antivirüs bu paket içinde yer alıyor. Avira Free Antivirüs virüslere, truva atlarına, casus yazılımlara, fidye yazılımlarına ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sunuyor.

Avira Free System Speedup:

Avira Free System Speedup, bilgisayarınızı hızlandırabilmek için kayıt defterinizi temizliyor, çöp dosyaları siliyor ve boş disk alanı oluşturarak disk performansınızı yukarı çekiyor.

Avira Free Software Updater:

Bu araç bilgisayarınızdaki yazılımaların güncel olup olmadıklarını denetliyor ve güncellemelerini yaparak güvenlik açıklarını kapatmanıza ve daha verimli çalışmalarına yardımcı oluyor.

Avira Free Phantom VPN:

Avira'nın VPN servisi sayesinde halka açık WiFi erişim noktalarında ve herhangi bir ağda kişisel bilgilerinizi saklayabiliyorsunuz. Ayrıca bölge kısıtlamalı sitelere girebiliyorsunuz.

Avira Free Password Manager:

Bu şifre yöneticisi ile hesaplarınız için dinamik, hacklenemez şifreler oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.