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Avira Free Software Updater
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Avira Free Software Updater

Avira Free Software Updater İndir Hemen İndir

4.58 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Avira Free Software Updater

Yazılım Güncelleme Programı

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Avira Free Software Updater ile bilgisayarınızdaki yazılımların güncel olup olmadığını denetleyebilir ve onları güncelleyebilirsiniz

Avira Free Software Updater eğer bilgisayarınızdaki yazılımları teker teker güncelleme derdinden kurtulmak istiyorsanız işinize yarayabilecek bir yazılım güncelleme programı.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir araç olan Avira Free Software Updater, hem bilgisayar hızlandırma hem de bilgisayarınızın güvenliğini sağlama konusunda size yardımcı oluyor. Güncellemeleri yapılmamış yazılımlar güvenlik açıklarına sahip olabiliyorlar ve bu açıklardan faydalanan virüsler bilgisayarınıza sızabiliyor ve kişisel bilgileriniz çalınabiliyor. Bazen de güncellenmemiş bir yazılım sisteminizin performansını aşağı çekebiliyor. İşte Avira Free Software Updater ile bu problemleri çözebilirsiniz.

Avira Free Software Updater, temel olarak bilgisayarınızda yüklü yazılımları tarıyor ve tespit ediyor, sonrasında da bu programların en güncel sürümlere sahip olup olmadığını denetliyor. Güncelleme gerektiren programları güncelleyebilmeniz için size üreticlerin internet sitesinden elde edilen güvenli bağlantılar sunulmakta.

Avira Free Software Updater size bilgisayarınızdaki bir program güncellemeye ihtiyaç duyduğunda uyarılar da vermekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Avira GmbH

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