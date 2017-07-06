Avira Optimization Suite ile bilgisayarınızı tehditlere karşı koruyabilir, daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz

Avira Optimization Suite hem bilgisayarınızı güvenle kullanmanıza, hem de bilgisayarınızdan maksimum performans almanıza imkan tanıyan bir bilgisayar hızlandırma ve avtivirüs programı paketi.

Avira Optimization Suite içerisinde 2 farklı yazılım bir araya getiriliyor. Avira Antivirus Pro bilgisayarlarınızda üst düzey koruma sunmak üzere tasarlanmış bir yazılım. Bu antivirüs çözümü hem virüslere, truva atlarına, fidye yazılımlarına ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sunuyor, hem de intenretten yaptığınız bankacılık işlemlerini ve alışverişleri güvence altına alarak şfire ve kart bilgilerinizin çalınmasını engelliyor. Bulut bilişimin gücünü arkasına alan Avira Antivirus Pro, kendi kendini geliştirebilen algoritmalara sahip. Bu algoritmalar sayesinde tehditlerin davranışları takip ediliyor ve Avira Antivirus Pro yazılımı bu tehditlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor. Buna ek olarak akıllı tamir sistemi sayesinde virüs saldırılarından ötürü zarar görmüş dosyalarınız ve uygulamalarını tamir edilerek sağlıklı hale getirilebiliyor.

Avira Optimization Suite içinde yer alan bilgisayar hızlandırma çözümü ise Avira System Speedup Pro. Avira System Speedup Pro, bilgisayarınızın kayıt defterini denetleyerek temiz hale getiriyor, gereksiz dosyaları bulup silerek disk performansınızı yükseltiyor, bilgisayarınızın açılışını optimize edip hızlandırıyor ve tarayıcılarınızı optimize ederek intenret gezintilerinizi daha hızlı hale getirebiliyor.