Avustralyalı Bir Genç Kendine Öyle Bir Bagaj Seçti ki!

Havaalanları gereksiz gergin yerlerdir. Herkes kendini içeri atana kadar suçlu gibi hisseder. Bagaj kiloyu aşacak mı, el çantamda uçağa almayacakları bir şey çıkacak mı? Hele bir de uçak korkunuz varsa, değmeyin stresinize... Dean isimli Avustralyalı bir yolcu, öyle değişik bir denemeye imza attı ki havaalanı gerginliğinin yerini kahkahalar aldı.

Avustralya’nın Melbourne şehrinden yola çıkan Dean, bagaj olarak EMU Export markalı teneke birasıyla check in yaptı. Sonucunun ne olacağını bilmeden bekleyen Dean, otomatik check in makinesinin birayı kabul etmesiyle uçağa bindi. Yunanistan’da indiğinde, tıpkı bavul gibi etiketlenmiş teneke kutuyu yürüyen bantta gördü.

Biranın açılıp içilmesini bekleyen Dean, böyle bir durumla karşılaşırsa, hava yolu şirketine bagaj kayıp başvurusunda bulunacağını dile getiren Avustralyalı genç, neden böyle bir şey yaptığı sorusuna da havaalanında çalışan bir arkadaşı olduğunu ve beraber neyin bagaj kontrolünden tıpkı bir bavul gibi geçebileceklerini düşündüklerini söyledi. İlk olarak deodorant hayal eden ikili, daha sonra bu fikri bira olarak değiştirdi ve havalimanında enteresan görüntülere sebep oldular.

Avustralya-Yunistan arası uçurursun tabi birayı, sıkıyorsa gelsene bizim topraklara, bak polis abiler “Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?” diyerek nasıl tutukluyor seni. Eğlencesine bir kaç gün kal gözaltında da akıllan bakalım.