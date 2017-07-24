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Ay Tozlarının Bulunduğu Çanta 6 Milyon Liraya Satıldı!

Ay Tozlarının Bulunduğu Çanta 6 Milyon Liraya Satıldı!

Ay yüzeyinden toplanan toz ve taşların bulunduğu çanta satıldı. Çanta 6.3 milyon liraya ile alıcı buldu.

20 Temmuz'da Apollo 1 ile yapılan yolculukta Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong olmuştu. Neil Armstrong tarafından üzerinde Lunar Sample Return (Ay Numune Çantası) yazan çantaya Ay yüzeyinden topladığı tozları ve taşları yerleştirmişti. Dünya'ya getirilen numune çantası bir müzeye yerleştirilmişti. Müzeye yerleştirilen çanta, daha sonra çalınmış ve müze müdürü Mary Ary'in garajında bulunmuştu.

Aradan geçen yıllardan sonra çantadaki Ay numunelerinin sahte olduğu düşünülmüş ve çok düşük bir fiyata satılmıştı. Yalnızca 995 dolara bir avukata satılan numune çantası test için NASA'ya (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) gönderilmiş ve daha sonrasında numunelerin gerçek olduğu anlaşılmıştı. Çantaya el koyan NASA, numune çantasını tekrar satışa çıkarma kararı almıştı.

Bir müzayede ile satışa çıkarılan ve içerisinde Ay numuneleri bulunan çanta 1.8 milyon dolara, yani 6.3 milyon liraya alıcı buldu. Çantayı satın alan kişi ismini açıklamak istemediği ve bu yüzden müzayedeye telefonla bağlandığı da belirtildi. Luner Sample Return isimli çanta, müzayedenin en çok fiyata satılan ürünü oldu.

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Yazar: - 24.07.2017

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