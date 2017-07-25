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Ay Yüzeyinde Su İzine Rastlandı

Ay yüzeyi

NASA tarafından finanse edilen ve Hawaii ve Brown Üniversiteleri tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Ay yüzeyinde yer alan volkanik tortuların içinde sıkışıp kalmış bol miktarda su olabilir.

Hawaii ve Brown Üniversiteleri’nden bilim insanları, Apollo 15 ve Apollo 17 görevlerinden elde edilen örnekleri ve uydu verilerini kullanarak yaptığı detaylı araştırmanın sonuçlarını “Nature Geoscience” dergisinde yayımlandılar. NASA’nın da fon sağladığı araştırma sonuçlarına göre, ay yüzeyindeki volkanik tortuların içinde su olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yörüngesel spektrometre vasıtasıyla ay yüzeyinde ölçümler yapan araştırmacılar, Ay’ın merkezinden gelen magma patlaması sonucu yüzeyde oluşan cam küreciklerin ve volkanik tortuların bulunduğu yerlerdeki mineralleri ve bileşimleri incelediler. Ayrıca, gün içinde Ay’ın yüzeyinde bulunan volkanik tortuların daha çok ısındığı tespit edilirken, Apollo görevlerinde haritalanan bu oluşumların hemen hepsinde su izine rastlandı. Apollo 15 ve Apollo 17 görevlerinden edinilen bulgular da laboratuvar ortamında yeniden mercek altına alındı. Araştırmadan edinilen genel sonuca göre Ay’ın kabuğunda zengin bir su deposu saklı olabilir.

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Yazar: - 25.07.2017

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