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Ay'dan Çıkarılacak İlk Maden 2020 Dünya'da Olacak

Moon Express Ay madencilik

Uzun yıllardır Ay’da madencilik yapmak istediklerine dair açıklamalar yapan; ancak buna dair gerçek bir adım atmayan Moon Express isimli şirket, Ay madenciliği çalışmalarına dair planlarını açıkladı.

Gizlilik içinde geçen yılların ardından, yapılan açıklama ile Moon Express’in 2020’de Ay’da maden çıkarmaya başlayabileceği belirtildi. Uzmanlar tarafından bu açıklama çok gerçekçi bulunmazken, 2.5 yıl içinde Ay’a gidecek araçların yapılmasının bile zor göründüğü kaydedildi.

Ars Techinca web sitesi, Mon Express'in önümüzdeki yıllar içerisinde Ay’a bir seri deneme uçuşu yapacağını ve son görevde ilk madeni çıkarmayı deneyeceğini yazdı. Lunar Scout, Lunar Outpost ve Harvest Moon ismi verilen üç görev gerçekleştirecek olan şirketin, ilk görevini bu yılın sonunda gerçekleştiremeye hazırlandığı da söylendi. MX-1 isimli uzay aracını Rocketlab’ın geliştirdiği Electron isimli kalkış füzesiyle havalandıracak olan Moon Express’in, 2019 ve 2020’de iki görev daha yapacağı ve son görevinde ilk maden örneklerni Dünya’ya getireceği de açıklandı.

Şirket, Ay’da fazla bulunduğu tahmin edilen demir madeninin yanı sıra, diğer değerli madenlerle de ilgileniyor. Daha önemlisi Ay yüzeyinin altında bulunduğu tahmin edilen suyu çıkarmayı deneyecek olan Moon Express, suya ulaşması durumunda bunu roket yakıtı olarak kullanmayı da amaçlıyor. 

Moon Express Ay'a Gitmek İçin İzin Alan İlk Özel Şirket Oldu

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Yazar: - 13.07.2017

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