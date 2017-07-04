Aygaz
Android için Resmi Aygaz Uygulaması
Aygaz uygulamasını kullanarak tüp siparişlerinizi Android cihazlarınız üzerinden daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Aygaz uygulamasını kullanarak tüp siparişlerinizi Android cihazlarınız üzerinden daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Evinizde hala tüp kullanmaya devam ediyorsanız ve tüp bayileriyle telefonda konuşarak vakit kaybetmek istemiyorsanız, Aygaz uygulamasını yükleyerek birkaç tıkla sipariş verebilmeniz mümkün. Adres bilgileriniz ile kaydolduktan sonra siparişinizi tamamlayabileceğiniz uygulamada, en yakın Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebiliyor ve bulunduğunuz yerden rota oluşturabiliyorsunuz.
Güncel kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve mevcut kampanya şifrelerinizi uygulama üzerinden aktif hale getirebileceğiniz Aygaz uygulamasında herhangi bir yere seyahat rotası oluşturabiliyor ve mesafeyi görebiliyorsunuz. Ayrıca, bu rotadaki Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebilmeniz mümkün.
Uygulama özellikleri:
- Tüp siparişi verme,
- En yakın Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını görme ve rota oluşturma,
- Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyelerinin yerlerini görme ve randevu alma,
- Kampanya şifrelerini kullanabilme ve kampanyalardan faydalanabilme,
- Seyahat rotası ve mesafesi oluşturma,
- Paro hesabınızı inceleme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Aygaz A.Ş.
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