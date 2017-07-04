Aygaz uygulamasını kullanarak tüp siparişlerinizi Android cihazlarınız üzerinden daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Aygaz uygulamasını kullanarak tüp siparişlerinizi Android cihazlarınız üzerinden daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Evinizde hala tüp kullanmaya devam ediyorsanız ve tüp bayileriyle telefonda konuşarak vakit kaybetmek istemiyorsanız, Aygaz uygulamasını yükleyerek birkaç tıkla sipariş verebilmeniz mümkün. Adres bilgileriniz ile kaydolduktan sonra siparişinizi tamamlayabileceğiniz uygulamada, en yakın Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebiliyor ve bulunduğunuz yerden rota oluşturabiliyorsunuz.

Güncel kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve mevcut kampanya şifrelerinizi uygulama üzerinden aktif hale getirebileceğiniz Aygaz uygulamasında herhangi bir yere seyahat rotası oluşturabiliyor ve mesafeyi görebiliyorsunuz. Ayrıca, bu rotadaki Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri: