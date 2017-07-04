Aygaz uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tüp siparişlerinizi birkaç tıkla verebilirsiniz.

Aygaz uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tüp siparişlerinizi birkaç tıkla verebilirsiniz.

Eskisi kadar olmasa da günümüzde de evlerde tüp kullanılmaya devam ediliyor. Tüp satış bayilerini arayarak tüp siparişi vermeye çalıştığınızda, bazen telefonda fazlasıyla vakit kaybedebiliyoruz. İşte buna son veren Aygaz uygulamasında, adres bilgilerinizi kaydettikten sonra sipariş vermek istediğiniz ürünü seçmeniz yeterli oluyor. Sipariş dışında güncel kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve kampanya şifrelerinizden de faydalanabileceğiniz uygulamada en yakın Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebilmeniz mümkün.

Seyahat etmeden önce rota oluşturabileceğiniz ve mesafe bilgilerini görebileceğiniz Aygaz uygulaması, rotanız boyunca ziyaret edebileceğiniz Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarını da görebilmenizi sağlıyor. Birçok işlemi sizin için kolay hale getiren Aygaz uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.