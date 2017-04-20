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Baby Toilet Race
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Baby Toilet Race

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Baby Toilet Race
Baby Toilet Race
Baby Toilet Race
Baby Toilet Race
Baby Toilet Race
Baby Toilet Race

Baby Toilet Race ile banyoda bulunan eşyalarla yarışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Çocuklar genellikle duş almak istemezler. Bazı çocukların ise tuvalet problemi vardır. Bu problemleri düşünen geliştiriciler Baby Toilet Race isminde bir oyun geliştirdi. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Baby Toilet Race, çocuklar için kişisel temizliği eğlenceli hale getiriyor.

Baby Toilet Race oyununda çocuklar banyoda bulunan tüm eşyalar ile yarış yapıyorlar. Bu eşyalarla yarış yapan çocuklar eşyaların ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini öğreniyorlar. Genel olarak yarış oyunu ağırlıklı olan Baby Toilet Race, çocuklara tuvalet eğitimini hatırlatacağını ve kişisel temizliği sevdireceğini iddia ediyor.

Birbirinden farklı görevleri ve eğlenceli banyo araçları ile birlikte yarış yaparken hem siz hem de çoğunuz eğlenecek. Oyun sayesinde, yarış boyunca banyoda bulunan diğer eşyaların da ne işe yaradığını öğrenmeniz mümkün. 

Renkli grafikleri ve çocuklar için eğlenceli müzikleriyle birlikte Baby Toilet Race oyunu, 8 yaşının altındaki çocuklar için tasarlanmış. Eğer sizin de tuvalet ve kişisel temizlik konusuna ilgisiz bir çocuğunuz varsa ona Baby Toilet Race'i oynatabilirsiniz.

Bu arada çocuklara Baby Toilet Race oyununu aşırıya kaçmaması koşuluyla oynatmanızda fayda var. Çünkü küçük yavrunuz telefonu veya tableti uzun süre kullanırsa bazı sorunlarla karşılaşabilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tiny Lab Productions
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