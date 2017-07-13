Google Fotoğraflar ve Google Drive için yedekleme masaüstü uygulaması

Backup and Sync (Yedekleme ve Senkronizasyon), Google’ın bilgisayarınız, telefonunuz, hafıza kartınız ve diğer cihazlarınızdaki önemli dosya ve fotoğrafları yedeklemenize imkan veren masaüstü uygulaması. Hem Mac hem de Windows PC’lerle uyumlu.

Google’ın Backup and Sync (Yedekleme ve Senkronizasyon) adını verdiği yeni masaüstü uygulaması, Google Fotoğraflar ve Google Drive ile birlikte çalışıyor.

Sıklıkla kullandığınız tüm masaüstü ve mobil cihazlarınızdaki verileri buluta yükleme, hatta Mac / Windows PC’nizi tamamıyla Google Drive’a yedekleme şansına sahipsiniz. Yedekleme işlemi de çok basit. Tek yapmanız gereken; Google hesabınıza giriş yapmak, ardından yedeklenmesini istediğiniz klasörleri seçmek. Sadece üç adımda sabit sürücünüzün tamamını, isterseniz sadece belgelerinizi veyahut fotoğraflarınızı buluta yedekliyorsunuz. Bunun avantajı; Bilgisayarınıza veya telefonunuza format attığınız vakit veya yeni bir cihaz satın aldığınızda dosyalarınızı kolaylıkla çekme şansı. Dezavantajı; Sürücünün komple geri yüklenmesini bir kenara bırakalım, sadece fotoğrafların yüklenmesi dahi – ülkemizdeki yüksek hızda internet bağlantısından kaynaklı – çok uzun sürüyor.