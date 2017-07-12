Eşsiz kurgusu ve harika atmosferiyle ilgi çekici bir kelime oyunu

BAIKOH, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur. Benzerlerinden farklı bir kurguya sahip olan oyunda tetris oynuyormuş gibi kelime oyunu oynuyorsunuz.

İlgi çekici mekaniklerin üzerine kurulu bir oyun olarak karşımıza çıkan BAIKOH, tetris ve kelime oyunlarını tek bir yerde toplamış. Oldukça etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda kelimeleri eşleştiriyor, yok ediyor ve patlatıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun olan BAIKOH, aynı zamanda düşünce gücünüzü de tetikliyor. Karar verme mekanizmanızı geliştiren oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Oyunda ekranın üstünden rastgele düşen harfleri uygun yerlerine yerleştiriyor ve aşağıda biriken harflerle kelimeler türetiyorsunuz. Kelime buldukça harfleri yok ediyor ve daha fazla puan kazanıyorsunuz. Özel güçlerin de yer aldığı oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz BAIKOH'u mutlaka denemelisiniz.

Harika grafiklere ve atmosfere sahip olan oyun, aynı zamanda bağımlılık etkisi bir hayli yüksek bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan BAIKOH'u sakın kaçırmayın.

BAIKOH oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.