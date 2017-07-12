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BAIKOH
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BAIKOH

(iOS)
BAIKOH İndir Hemen İndir

294 MB
Editör Puanı: 5/5
5
BAIKOH
BAIKOH
BAIKOH
BAIKOH
BAIKOH

iOS için Kelime Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde karıştıran harika bir oyun

BAIKOH, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde şekilde birleştiren BAIKOH ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz heyecan verici bir oyun olan BAIKOH, tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde birleştiriyor. Harika bir atmosfere sahip olan oyunda etkileyici grafikler yer alıyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve harfleri yok etmelisiniz. Oyunda ekranın üstünden gelen harfleri uygun yerlerine yerleştiriyor ve kelimeler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kelime türettikçe daha fazla puan kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Özel güçlerin de yer aldığı oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Eğer kelime oyunlarını seviyorsanız BAIKOH tam size göre diyebilirim.

Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan BAIKOH'u sakın kaçırmayın. BAIKOH oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Mum Not Proud
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