Tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde karıştıran harika bir oyun

BAIKOH, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde şekilde birleştiren BAIKOH ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz heyecan verici bir oyun olan BAIKOH, tetris ve kelime oyunlarını başarılı bir şekilde birleştiriyor. Harika bir atmosfere sahip olan oyunda etkileyici grafikler yer alıyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve harfleri yok etmelisiniz. Oyunda ekranın üstünden gelen harfleri uygun yerlerine yerleştiriyor ve kelimeler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kelime türettikçe daha fazla puan kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Özel güçlerin de yer aldığı oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Eğer kelime oyunlarını seviyorsanız BAIKOH tam size göre diyebilirim.

Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan BAIKOH'u sakın kaçırmayın. BAIKOH oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.