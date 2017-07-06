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Bakanlık Amerikalı Yüzücüyü Photoshopla Milli Takıma Transfer Etti

bakanlık amerikalı yüzücüyü milli takıma photosopla transfer etti

Gün geçmiyor ki, akıl sır erdiremediğimiz bir haberle karşılaşmayalım. Üzerinde TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı ambleminin de bulunduğu, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'na asılan afişlerde, kafasındaTürk Bayraklı bonesiyle ünlü yüzücü ABD'li Dana Vollmer dikkat çekti.

Hayır, Dana Vollmer Türk vatandaşlığına geçip, milli yüzücü olmadı. Anlaşılan o ki, afişleri hazırlayanlar için Türk bir yüzücünün fotoğrafını bulup kullanmak zor gelmiş olacak ki, tasarımcılar Vollmer’in bonesinde yer alan ABD Bayrağını fotomontajla Türk Bayrağına çevirerek kullanmayı tercih etmişler.

29 yaşındaki Amerikalı yüzücü Dana Vollmer, toplamda 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyasıyla afişte yer almayı fazlasıyla hak eden bir sporcu. Ancak sanıyorum kendisi de, yıllardır altında mücadele verdiği bayrağın basit bir fotoğraf hilesiyle değiştirilmesine izin vermezdi.

Afişler İçin Alternatif Fotoğraf Önerilerimiz

Toplam 6 kez olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü unvanına sahip Derya Büyükuncu

büyükuncu

Kurbağalama yüzmede rekortmen yüzücümüz, Viktoriya Zeynep Güneş

zeynep güneş

Yüzmede Dünya rekortmenimiz Emre Sakçı

emre sakçı

Kelebek yüzmede rekortmenimiz İskender Başlakov

baskalov

Yine de Türk yüzücüleri kullanmak istemezlerse, daha iyi photoshop programlarını naçizane önerim olarak aşağıya bırakıyorum.

İndir25 MB
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express Windows 8 için Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

İndir2.48 MB
Adobe Photoshop Elements
Adobe Photoshop Elements Fotoğraf Düzenleme ve İşleme Programı

İndir20.05 MB
PhotoScape
PhotoScape Ücretsiz Resim Editörü

İndir81.61 MB
StudioLine Photo Basic
StudioLine Photo Basic Dijital Fotoğraf Arşivinizi Düzenleyin

E-Spor, Olimpik Bir Spor Dalı Olacak

Yazar: - 06.07.2017

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