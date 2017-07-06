Bakanlık Amerikalı Yüzücüyü Photoshopla Milli Takıma Transfer Etti

Gün geçmiyor ki, akıl sır erdiremediğimiz bir haberle karşılaşmayalım. Üzerinde TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı ambleminin de bulunduğu, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'na asılan afişlerde, kafasındaTürk Bayraklı bonesiyle ünlü yüzücü ABD'li Dana Vollmer dikkat çekti.

Hayır, Dana Vollmer Türk vatandaşlığına geçip, milli yüzücü olmadı. Anlaşılan o ki, afişleri hazırlayanlar için Türk bir yüzücünün fotoğrafını bulup kullanmak zor gelmiş olacak ki, tasarımcılar Vollmer’in bonesinde yer alan ABD Bayrağını fotomontajla Türk Bayrağına çevirerek kullanmayı tercih etmişler.

29 yaşındaki Amerikalı yüzücü Dana Vollmer, toplamda 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyasıyla afişte yer almayı fazlasıyla hak eden bir sporcu. Ancak sanıyorum kendisi de, yıllardır altında mücadele verdiği bayrağın basit bir fotoğraf hilesiyle değiştirilmesine izin vermezdi.

Afişler İçin Alternatif Fotoğraf Önerilerimiz

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Kurbağalama yüzmede rekortmen yüzücümüz, Viktoriya Zeynep Güneş

Yüzmede Dünya rekortmenimiz Emre Sakçı

Kelebek yüzmede rekortmenimiz İskender Başlakov

Yine de Türk yüzücüleri kullanmak istemezlerse, daha iyi photoshop programlarını naçizane önerim olarak aşağıya bırakıyorum.

E-Spor, Olimpik Bir Spor Dalı Olacak