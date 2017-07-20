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Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası Taşıyor

beast balmain kulaklık

Beats kulaklıkları biliyorsunuz, hani bir ara patladı da sonra çakmaları pazarda 20 liraya satmaya başladı. Hani şu eşek kadar, rengarenk kulaklıklar? Apple’ın 2014’de satın aldığı Beats ve Fransız lüks tüketim markası Balmain Paris beraber yeni bir kulaklık tasarladı.

kylie jenner- beats balmain kulaklık

Fotoğraflardaki manken bir yerlerden tanıdık geldiyse hemen söyleyeyim, kendisi Kardashian-Jenner ailesinin en küçüğü Kylie Jenner. Reklamında Kylie’nin oynamasından da tahmin edeceğiniz üzere ‘biraz’ pahalı olan kulaklıkların ABD fiyat etiketi 600 dolar değerinde.

kylie jenner- beats balmain kulaklık

Kablosuz, Bluetooth kulaklık 12 saat pil ömrüne sahip. 5 dakikalık şarjda 1 saatlik dinleme imkanı sağlayan Balmain koleksiyonu Beats kulaklıkları satın almak için Beats By Dre sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sınırlı sayıda üretilecek kulaklığın Türkiye’de raflarda yerini alıp almayacağı henüz belli değil.

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Yazar: - 20.07.2017

Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası Taşıyor İçin Yorum Yaz

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