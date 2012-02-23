Bandizip6.04 (Windows)
Dosya Sıkıştırma ve Sıkıştırılmış Dosya Açmanın En Hızlı ve Kolay Yolu!
Bandizip hafif, hızlı, Türkçe ve tamamen ücretsiz bir arşivleme yazılımıdır. WinZip, 7-Zip, WinRAR ve diğer arşiv formatları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.
Hızlı sürükle bırak ve yüksek hızlı arşivleme fonksiyonları sayesinde yüksek hızda arşivleme ve açma algoritmalarına sahiptir. Bu sayede kullandığınız sıkıştırma programlarından çok daha hızlı şekilde sıkıştırma ve açma işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Zip, 7z, Rar gibi popüler sıkıştırma formatları dahil olmak üzere daha bir çok sıkıştırma formatını desteklemektedir. Kullanışlı arayüzü ve aynı zamanda Türkçe olması nedeniyle kolayca kullanabilirsiniz. Bandizip'i bir kere denedikten sonra belki daha önce kullandığınız dosya sıkıştırıcıdan bile vazgeçebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyoruz.
|Bandizip
|WinZip
|WinRAR
|7-Zip
|Ücretsiz
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|.z01 açma
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|.part1.rar açma
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|7zip.001 açma
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|zip.001 açma
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|Unicode dosya adları
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|Hızlı sürükle & bırak
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|Yüksek hızlı arşivleme
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Alternatif olarak Winrar programını da deneyebilirsiniz.
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5- Bandizip 5.04 için Ziyaretçi dedi ki;
Mükemmel bir program.Winrar kalitesinde
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Bandizip 3.11 için selim olcay dedi ki;
eset virüs buldu tam indirde virüslü program olmamalı çok üzüldüm şimdi
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Bandizip 3.10 için kemale amed dedi ki;
harika bi site çok güzel indiriyor tavsiye ederim
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5- Bandizip 3.04 için Gzte dedi ki;
Hızlı ve sıkıştırma işini çok iyi yapıyor.Tavsiye ederim.
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Bandizip 3.02 için ercankocak dedi ki;
GÜZEL HARİKA BİR PROĞRAM. WİNRARDAKİ GİBİ PAROLARI YÖNET SEÇENEĞİ YOK HER DEFASIN DA PAROLA GİRİYORSUN BU HİÇ İYİ DEĞİL.Artı Yönleri: ÇOK FAZLA Eksi Yönleri: WİNRARDAKİ GİBİ PAROLARI YÖNET SEÇENEĞİ YOK HER DEFASIN DA PAROLA GİRİYORSUN BU HİÇ İYİ DEĞİL..
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe Almanca ispanyolca italyanca Fransızca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 30 / 31,661
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Bandisoft
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