Banka Kartı Sahipleri Dikkat, Kartınızın İnternet Alışverişine Kapatılmasına Az Kaldı!

Eğer bir banka kartı veya kredi kartı kullanıcısıysanız ve önümüzdeki dönemde internet alışverişi yapmaya devam etmek istiyorsanız uyarımıza kulak vermenizde fayda var.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Mart ayında kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ülkemizdeki bütün kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir duyuru yapmıştı. Bu duyuruda bütün kart kullanıcılarının kartlarınının otomatik olarak internetten alışverişe kapatılacağı bildiriliyordu. Bunun sebebi olarak artan elektronik dolandırıcılık olayları gösteriliyor, dolandırıcıların kullancııların bilgileri haricinde kartlarla elektronik alışveriş yaptıkları raporlanıyordu.

BDDK'nın bu düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için sayılı günler kaldı. 17 Ağustos tarihinde başlayacak uygulama sonucunda bu tarihten sonra internetten alışveriş yapabilmek için öncelikle bankanıza onay vermeniz ve kartınızı online işlemlere açtırmanız gerekecek. Uygulama, hem mevcut banka kartı ve kredi kartı sahiplerini hem de yeni kart alacakları kapsıyor. Yeni alınacak kartlar varsayılan olarak online işlemlere kapalı halde gelecek.

BDDK'nın getirdiği düzenlemeyle uygulanacak olan online işlem yasağı e-ticaret sitelerinden yaptığınız alışverişleri, üyelik ücreti olan servislerin ödemelerini, mobil uygulamalar içinde yapılan ödemeleri kapsıyor. Fakat kartınız ile mail order, telefon order gibi yöntemlerle ödeme talimatı verdiyseniz bu ödemeler bankanıza onay vermeseniz de yapılmaya devam edilecek. Bireysel emeklilik sigortası ödemeleri, eğitim, sigorta ve aidat ödemeleri bu tür işlemlere örnek verilebilir.

Banka ve Kredi Kartınızı İnternette Kullanmaya Devam Edebilmek İçin Ne Yapmalısınız?

Eğer online işlemlerde banka ve kredi kartınızı kullanıma açmak istiyorsanız bu işi bankanızın mobil veya internet şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Kart ayarlarınızdan elektronik işlemlere onay vermeniz yeterli olacaktır. Alternatif olarak bankanızın müşteri hizmetlerini telefon ile arayarak onay verebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise direkt olarak bankaya giderek onay işlemini gerçekleştirmek.

BDDK, Bütün Kredi Kartlarını İnternetten Alışverişe Kapatıyor