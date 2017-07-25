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Barkın Bayoğlu, Namı Diğer 'Altın Elbiseli Adam' Hayatını Kaybetti

altın elbiseli adam hayatını kaybetti

Sosyal medyanın sevilen ismi Barkın Bayoğlu, namı diğer ‘Altın Elbiseli Adam’ hayatını kaybetti. Motosiklet dünyasının sevilen ismi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçirdiği kaza sonrası kurtarılamadı.

Barkın Bayoğlu’nun Hayatı

1975 yılında İstanbul’da hayata gelen Bayoğlu, ilkokuldayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Üniversite hayatı için Belçika’yı seçti ve siyasal bilimler bölümüne yerleşti. Daha sonrasında eğitimini Türkiye’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlayan Bayoğu, mezuniyetini takip eden yıllarda bir süre Kazakistan’da okutman olarak görev yaptı.

Motosikletlere hep tutkun olan Bayoğlu, biriktirdiği parasıyla kendine otosanayide bir atölye kurdu ve ilk motosikletini bir scooter'den chopper'e dönüştürerek kendi tasarladı.

barkın bayoğlu

Altın Elbiseli Adam’ın Doğuşu

Barkın Bayoğlu’nun, Kazakistan’da çalıştığı yıllarda, bir müzede gördüğü M.Ö. 5. yüzyılda ölmüş bir prensin altın elbisesi dikkatini çeker. Üstelik prensin mezarında Türkçe yazılarla açıklamalar da bulunmaktadır. Bundan çok etkilenen Bayoğlu, ‘Altın Elbiseli Adam’ takma ismini uzun yıllar benimsedi.


Youtube kanalından önce, ilk olarak Showmax'te Piston isimli 10 bölüm süren programa imza atan Bayoğlu, sonrasında Skytürk'te Altın Elbiseli Adam olarak programa başladı. Okan Bayülgen’in gençlik kanalı projesi on8 TV'de de yer alan Bayoğlu, çok sayıda dergide motosiklet üzerine yazılar yazdı. Son dönemde Yotube'da 240 binden fazla abonesi olan motosiklet tutkununun, hazırladığı test videolarını yüzbinler izliyordu.

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Yazar: - 25.07.2017

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