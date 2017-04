Bataryasıyla Övünen HTC One X10'un Yeni Görüntüleri Sızdı

İlk olarak Şubat ayında görüntüleri sızdırılan HTC One X10’a yeni bir poster daha sızdırıldı. Yeni görselde HTC One X10’un batarya kapasitesi ön plana çıktı.

Dünya Mobil Kongresi etkinliğinde tanıtılması beklendiği halde tanıtılmayan HTC’nin orta segment telefonu One X10’a ait hemen hemen tüm detaylar sızdırılmıştı. Teknoloji dünyasında önceden cihazlarla ilgili paylaştığı sızıntılarla nam salan Evan Blass tarafından söz konusu telefona ait birçok detay aydınlanmış, ancak batarya kapasitesi hakkında herhangi bir detaya ulaşılamamıştı.

Ancak önceki gün “@evleaks” isimli Twitter hesabından paylaşılan yeni HTC One X10 posteriyle batarya kapasitesi boşluğunu dolduran isim yine Evan Blass oldu. Sadece üzerinde “Büyük tasarım daha büyük batarya ile buluşuyor” yazılı olan ilk posterde HTC One X10’un batarya kapasitesi halen gizemini koruyordu ki, yine Blass tarafından paylaşılan ikinci bir görselde yeni One X10’un 4000 mAh biriminde kapasiteye sahip olacağı anlaşıldı. Somutlaştırmak gerekirse bu rakam cihazım 2 gün yetecek kadar batarya ömrüne sahip olduğu anlamına geliyor. Piyasadaki diğer telefonlarla kıyaslandığında HTC One X10 için iddia edilen batarya kapasitesinin iddialı olduğu söylenebilir.

Daha önce servis edilen sızıntıları derlemek gerekirse, HTC One X10’un 1080 x 1920 çözünürlüğünde 5.5 inç bir ekrana, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihazda, 16.3 MP arka ve 7.9 MP ön kameranın yanı sıra arkasında yer alan parmak izi okuyucusu da telefonun sızan diğer özellikleri..

2017’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen telefon, en geç önümüzdeki ayın başlarında sahneye çıkacak gibi.

