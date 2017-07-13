Battleboats.io
iPhone ve iPad İçin Deniz Savaşları Oyunu
Düşman gemilerini mayınlarla sulara gömün.
Battleboats.io, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz multiplayer destekli deniz savaşları oyunu.
20 oyuncunun birbirini suya batırma mücadelesi verdiği oyunda karargah yıkımı ve takım halinde ölüm maçı olmak üzere iki mod yer alıyor. Dilediğinize girip direkt savaşa başlayabiliyorsunuz.
iOS platformuna özel çıkış yapan gemi savaşı oyununda bir haritada en fazla 10’a 10 mücadele gerçekleşiyor. Karargah yıkımı modunda kanon ve torpidolarınızı kullanarak düşman gemilerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Diğer modda da verilen süre içerisinde karşı takımdan daha fazla düşman gemisi batırmak için uğraş veriyorsunuz. Hangi modda oynarsanız oynayın, savaş geminizi yüzdürürken sandıklara dikkat edin. Zira oyunda avantaj elde etmenizi sağlayacak çok sayıda sandık sabit şekilde sizi bekliyor. Geminizi yenilemenizi sağlayan XP sandığı, kanon ve tüplerinizi yeniden yüklemenizi sağlayan cephane sandığı, can kurtarıcı sandık niteliğinde olan onarım sandığı, geminizin sınıfını değiştiren taşıyıcı sandığı, hemen gözünüzün önünde duran ancak çoğu zaman savaş halinde olduğunuzdan rahat alamayacağınız yardımcılardan bazıları.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Electronauts
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