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BAZOO - Mobile eSport
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BAZOO - Mobile eSport

(Android)
BAZOO - Mobile eSport İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport

Şimdiye kadar oynadığınız arcade oyunları unutun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

BAZOO - Mobile eSport, sosyal tabanlı arcade oynanış sunan blok eşleştirme oyunu. Geliştiriciye göre yeteneklerin ön plana çıktığı mobil e-spor oyunu olan yapım, Android platformuda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor.

Öğrenmesi kolay ustalaşması zor arcade oyunlarından biri BAZOO – Mobile eSport. Ödüllü düzenlenen turnuvalarda dünya genelinde oyuncularla bir araya geliyorsunuz.

Yeni oyuncuların başladığı amatör lig olarak geçen Wood League’den profesyonel mobil oyuncuların yer aldığı Demi-God League’e yükselmek elbette kolay olmuyor. Blokları eşleştirirken seri ve etkili düşünüp kombolar, rakibinize olabildiğince fazla sayıda blok göndererek ölümcül darbeler yapmalısınız. Yeterince iyi oynayamadığınızı düşünürseniz diğer oyuncuların oyunlarını canlı olarak veya tekrarlarını izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Canlı demişken, oyun esnasında rakibinizle sohbet etme şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
IsCool Entertainment
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