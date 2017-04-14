BAZOO - Mobile eSport(Android)
Şimdiye kadar oynadığınız arcade oyunları unutun.
BAZOO - Mobile eSport, sosyal tabanlı arcade oynanış sunan blok eşleştirme oyunu. Geliştiriciye göre yeteneklerin ön plana çıktığı mobil e-spor oyunu olan yapım, Android platformuda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor.
Öğrenmesi kolay ustalaşması zor arcade oyunlarından biri BAZOO – Mobile eSport. Ödüllü düzenlenen turnuvalarda dünya genelinde oyuncularla bir araya geliyorsunuz.
Yeni oyuncuların başladığı amatör lig olarak geçen Wood League’den profesyonel mobil oyuncuların yer aldığı Demi-God League’e yükselmek elbette kolay olmuyor. Blokları eşleştirirken seri ve etkili düşünüp kombolar, rakibinize olabildiğince fazla sayıda blok göndererek ölümcül darbeler yapmalısınız. Yeterince iyi oynayamadığınızı düşünürseniz diğer oyuncuların oyunlarını canlı olarak veya tekrarlarını izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Canlı demişken, oyun esnasında rakibinizle sohbet etme şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- IsCool Entertainment
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BAZOO - Mobile eSport Eski Sürümleri
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