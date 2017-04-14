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BAZOO - Mobile eSport
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BAZOO - Mobile eSport

(iOS)
BAZOO - Mobile eSport İndir Hemen İndir

114 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport
BAZOO - Mobile eSport

Ödüllü turnuvalarda yeteneklerinizi konuşturun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

BAZOO - Mobile eSport, yeteneklerinizi göstermenizi isteyen e-spor oyunu. iOS platformundaki arcade oyunlarından çok farklı bir konumda olduğunu belirtmek gerek. Diğer oyuncularla sohbet edip maçlarını canlı olarak veya tekrarlarını izleme şansına sahipsiniz. Lig mücadelesine sokan ödüllü karşılaşmalarda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Temelinde arcade oynanış sunan blok eşleştirme oyunu ancak detaylara indiğinizde diğerlerinden farkını görüyorsunuz. Dünya genelinde oyuncularla bir araya gelip nefes kesen, sürükleyici PvP karşılaşmalarda yer almaktan turnuva organize etmeye e-spor heyecanını mobilde doyasıya yaşıyorsunuz. Özellikle liglere katılıp Wood League’den Demi-God League’e yükselmek için verilen mücadele anlatılmaz; oynayıp görmeniz gerek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
IsCool Entertainment
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