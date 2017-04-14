BAZOO - Mobile eSport(iOS)
Ödüllü turnuvalarda yeteneklerinizi konuşturun.
BAZOO - Mobile eSport, yeteneklerinizi göstermenizi isteyen e-spor oyunu. iOS platformundaki arcade oyunlarından çok farklı bir konumda olduğunu belirtmek gerek. Diğer oyuncularla sohbet edip maçlarını canlı olarak veya tekrarlarını izleme şansına sahipsiniz. Lig mücadelesine sokan ödüllü karşılaşmalarda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Temelinde arcade oynanış sunan blok eşleştirme oyunu ancak detaylara indiğinizde diğerlerinden farkını görüyorsunuz. Dünya genelinde oyuncularla bir araya gelip nefes kesen, sürükleyici PvP karşılaşmalarda yer almaktan turnuva organize etmeye e-spor heyecanını mobilde doyasıya yaşıyorsunuz. Özellikle liglere katılıp Wood League’den Demi-God League’e yükselmek için verilen mücadele anlatılmaz; oynayıp görmeniz gerek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- IsCool Entertainment
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