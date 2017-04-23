Beard Photo Editor
Kendi stilinizi ortaya çıkarabileceğiniz kullanışlı bir fotoğraf editörü
Beard Photo Editor, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli fotoğraflar oluşturabileceğiniz uygulama ile keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Erkeklere özel olarak tasarlanmış bir uygulama olan Beard Photo Editor, komik ve eğlenceli fotoğraflar üretmenizi sağlıyor. Muhteşem görünen fotoğraflar elde etmenize yardım eden uygulama, 40'dan fazla stil ile fotoğraflarınızı güzelleştiriyor. Saç rengi değiştirici ve sakal yapıcı özelliklere sahip olan Beard Photo Editor, kendi stilinizi oluşturma imkanı da sunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama dilediğiniz boyutta fotoğraflarda çalışma imkanı da sunuyor. Fotoğraflarınızı dilerseniz galeriden seçebiliyor dilerseniz de anlık olarak çekebiliyorsunuz.
Saç ve sakal değişikliğinin yanı sıra güneş gözlüğü ekleme özelliğine de sahip olan Beard Photo Editor, sizi baştan yaratacak nitelikler içeriyor. Basit dokunuşlarla harikalar ortaya çıkarabilir ve fotoğaflarınızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Eğer fotoğraflarla uğraşmayı seviyorsanız Beard Photo Editor uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Beard Photo Editor uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Droid-Developer
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