Beyin Dalgalarını Veriye Çevirebilenlere 65 Milyon Dolar

Amerikan ordusunun teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki teknolojilere yatırım yapmak için kurulan DARPA, yaptığı açıklama ile beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirenlere 65 milyon dolarlık kaynak ayırdığını söyledi.

Beyin-bilgisayar arayüzü çalışmaları temel olarak, insanların beyin dalgalarının bir şekilde yakalanması ve bunların veriye dönüştürülerek, bilgisayarların kontrol edilmesinin sağlanması için geliştirilmeye çalışılıyor. İlk olarak 1970 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde başlayan beyin-bilgisayar çalışmaları, yine DAPRA tarafından başlatılmış ve o yıllarda da ayrılan kaynakla birlikte bu teknolojinin geliştirilmesi için kullanılmıştı.

Bu sefer Neural Engineering System Design (NESD) ya da Türkçe ismiyle Nöral Mühendislik Sistem Tasarımı projesi kapsamına alınan beyin-bilgisayar arayüzü girişimleri için, 5 akademik grup ile birlikte San-Jose'de kurulu küçük bir takıma yatırım yapılacağı duyuruldu.

Brown Üniversitesi ekibinin, direkt olarak beyin dalgalarının yakalanmasına yönelik çalışacağı, bunu da serebral korteksin üzerine ya da içine yerleştirilecek algılayıcılardan oluşan takke benzeri bir örtüyle sağlamaya çalışacağı da belirtildi. Ekibin öncelikli olarak dilin nasıl çalıştığını tespit etmeye uğraşacağı ve bunu başarırsa, bilgisayara gönderilmek istenilen verileri de bulabileceği ve böylece veri aktarımını tamamlayabileceği de açıklandı.

Çalışmaların amacı ne?

Yatırım alan altı merkezden dördünün görsel algı ile ilgilenirken, geri kalan ikisinin işitsel algı ve konuşmayı inceleyeceği de yapılan tahminlerden oldu. MIT Technology Review'in haberine göre fonlama alacak tek şirket olan Paradomics'in, Brown ekibine benzer şekilde, konuşmayı çözüp yorumlayabilen bir protez geliştirmek için uğraştığının da altı çizildi.

DARPA'nın ilk amacının milyonlarca nörondan gelen verileri tespit edebilecek alıcılar geliştirilmesini sağlamak olduğu da haberlerdeki yerini aldı. Böylesine bir cihazın geliştirilmesinden sonra cihazın iki yönlü olarak çalıştırılabileceği, verileri alabildiği gibi gönderilebilecek hale de getirilebileceğinin altı çizildi. Bu proje üzerine çalışacak ekipler ve bu ekiplerin başındaki isimlerin listesi ise şöyle oldu:

Paradromics, Inc. (Dr. Matthew Angle)

Brown University (Dr. Arto Nurmikko)

Columbia University (Dr. Ken Shepard)

Fondation Voir et Entendre (Dr. Jose-Alain Sahel ve Dr. Serge Picaud)

John B. Pierce Laboratory (Dr. Vincent Pieribone)

University of California, Berkeley (Dr. Ehud Isacoff)

DARPA tarafından desteklenen bu projenin başarılması durumunda, insanlığı baştan aşağı değiştirebileceği de unutulmamalı. İnsan beyninde nöronların nasıl çalıştığı tespit edilirse, beynin sırlarının kapıları açılabilir ve bu yolla yarattığımı bilgi ile inanamayacağımız noktalara doğru gidebiliriz. Fakat nöronların iletişim şekilleri bile henüz belli değilken, asıl büyük sorun ise milyonlarca nöronu takip etmek ve iletişimlerini veriye dönüştürmek. Sürekli değişkenlik gösteren nöron bağlantıları sebebiyle, aynı anda milyonlarca kombinasyonun değişmesi, böylesine çalışmaları imkansız hale getiriyor.

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