Beyin Hasarları Video Oyunlarla Tedavi Edilecek

Highmark Interactive şirketi, zihinsel hasarları ve rahatsızlıkları olan bireyler için yeni bir tedavi yöntemi deniyor. Şirket, beyin tramvalarını tedavi etmek için video oyunları kullanmak istiyor.

Bu tedavideki planları hakkında konuşan Highmark CEO'su Andy Smith, "Video oyun teknolojisinin beyin hasarına ve diğer travmatik beyin hastalıklarıyla ilgili olduğu için, hasta yönetiminde devrim yaratacağına inanıyoruz". dedi. Ayrıca, pek çok ebeveynin oyun oynamanın zararlı olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu da belirtti.

Ne yazık ki, şirket proje planları hakkında henüz net bir bilgi paylaşmadı. Hangi oyun türlerinin kullanılacağı, nasıl bir tedavi sisteminin uygulacağı şu an bilinmiyor. Ancak şirket bu tedavi yöntemine, 2 milyon dolarlık fon sağladı. Yani Highmark Interactive, video oyun tedavi sistemine oldukça güveniyor.

Diğer oyun yapım şirketleri de bir tedavi ve terapi yöntemi olarak video oyunlarını tercih ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde, Ubisoft'un "Dig Rush" adlı oyun oynamak yoluyla tedavi sunmak için Amblyotech firması ile bir ortaklık kurulmuştu. Ayrıca video oyunları tedavinin yanı sıra, bireylerin görsel zeka becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olabiliyor.

Sürücüsüz Araçlar Video Oyun Teknolojisi İle Güçlendiriliyor

İmplantsız Uyarım Tekniğiyle Beyin Rahatsızlıkları Tedavi Edilecek