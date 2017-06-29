1 dakikada olabildiğince fazla soru cevaplamalısınız.

Bi dk, iPhone ve iPad cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz bilgi yarışması oyunu. Binlerce sorunun yer aldığı oyunda her bir soru için değil tüm sorular için maksimum 1 dakika süreniz var ve fazla joker hakkınız yok.

Online oynanmayan diğer deyişle her oynayışınızda kendi rekorunuzu kırmaya çalışacağınız bilgi yarışması oyununda tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Art arda vereceğiniz üç doğru yanıt, 5 saniye ek süre kazandırıyor. Soruya yanlış yanıt verirseniz en başa dönüyorsunuz.