Bi dk
iPhone ve iPad İçin Bilgi Yarışması Oyunu
1 dakikada olabildiğince fazla soru cevaplamalısınız.
Bi dk, iPhone ve iPad cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz bilgi yarışması oyunu. Binlerce sorunun yer aldığı oyunda her bir soru için değil tüm sorular için maksimum 1 dakika süreniz var ve fazla joker hakkınız yok.
Online oynanmayan diğer deyişle her oynayışınızda kendi rekorunuzu kırmaya çalışacağınız bilgi yarışması oyununda tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Art arda vereceğiniz üç doğru yanıt, 5 saniye ek süre kazandırıyor. Soruya yanlış yanıt verirseniz en başa dönüyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- ONUR BEKMEN
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