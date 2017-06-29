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Bi dk
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Bi dk

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31 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Bi dk
Bi dk
Bi dk

iPhone ve iPad İçin Bilgi Yarışması Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

1 dakikada olabildiğince fazla soru cevaplamalısınız.

Bi dk, iPhone ve iPad cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz bilgi yarışması oyunu. Binlerce sorunun yer aldığı oyunda her bir soru için değil tüm sorular için maksimum 1 dakika süreniz var ve fazla joker hakkınız yok.

Online oynanmayan diğer deyişle her oynayışınızda kendi rekorunuzu kırmaya çalışacağınız bilgi yarışması oyununda tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Art arda vereceğiniz üç doğru yanıt, 5 saniye ek süre kazandırıyor. Soruya yanlış yanıt verirseniz en başa dönüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
ONUR BEKMEN
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