Bid Wars, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir açık artırma/müzayede oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda eşyalara teklif veriyor ve para kazanmaya çalışıyorsunuz.

Sıra dışı bir oyun olarak karşımıza çıkan Bid Wars, hızlı ve akıllı olmanızı gerektiren bir strateji oyunudur. Oyunda farklı depolara giderek eşyalara fiyat veriyor ve satın almaya çalışıyorsunuz. Rakiplerinizle mücadele ettiğiniz oyunda açık arttırmaları kazanarak namınızı tüm dünyaya yaymaya ve daha büyük etkinliklere katılmaya çalışıyorsunuz. Toptan dolaba, tuvalet kağıdı rulosundan kayıp hazinelere kadar pek çok objenin yer aldığı oyunda en iyi teklifi vermeniz gerekiyor. Kar ederek paza kazanmaya çalışıyor ve büyük paralar peşinde koşuyorsunuz. 200'den fazla objenin yer aldığı oyunda farklı antik ürünleri de bulabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bid Wars'ı mutlaka denemelisiniz.

Renkli görsellerin ve etkileyici bir atmosferin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Rakiplerinizi iyi analiz etmeli ve en yüksek karı elde etmelisiniz. Büyük etkinliklere katılarak kar oranınızı yükseltebileceğiniz oyunda paralar kazanabiliyor ve kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz. Açık arttırma oyunlarını seviyorsanız Bid Wars'ı beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. Sezgilerinize güveniyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın.

Bid Wars oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.