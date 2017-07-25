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Big Sport Fishing 2017
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Big Sport Fishing 2017

Big Sport Fishing 2017 İndir Hemen İndir

198 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Big Sport Fishing 2017
Big Sport Fishing 2017
Big Sport Fishing 2017
Big Sport Fishing 2017
Big Sport Fishing 2017

iPhone ve iPad İçin Balık Tutma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

Balıkları yakalamak için telefonumuzu olta gibi kullanıyoruz.

Big Sport Fishing 2017, iPhone ve iPad’de oynadığım en iyi balık tutma oyunu. Görseller tek kelimeyle “muhteşem”, oynanış tarafında da kontrol sisteminden dolayı sanırım gerçekten balık tutuyormuş hissine kapılıyorsunuz oynarken.

İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan balık yakalama oyunu Big Sport Fishing, 15 milyon indirmeye ulaşan sanırım tek balık oyunu. Big Sport Fishing 2017’yi diğer balık tutma oyunlarından farklı kılan en önemli nokta; balıkları tutma şeklimiz. Klasik butonlara dokunmak yerine telefonumuzu farklı yönlere eğerek balıkları bekliyor, balığı çekiyor ve kovamıza koyuyoruz. Balıkların yemi yutup oltanın hareketlenmesi de güzel bir detay. Gerçeğe oldukça yakın bir oynanış sunuyor Big Sport Fishing.

Eğitim bölümüyle başlayıp gölet, koy, kanyon, göl demeden balık tuttuğumuz oyunda takım çantamız da bulunmakta. 35’in üzerinde olta kamışı, 70’den fazla yem ve 35’i aşkın makara var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tapinator, Inc.
Big Sport Fishing 2017 QR Kodu Okutarak İndir

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