Balıkları yakalamak için telefonumuzu olta gibi kullanıyoruz.

Big Sport Fishing 2017, iPhone ve iPad’de oynadığım en iyi balık tutma oyunu. Görseller tek kelimeyle “muhteşem”, oynanış tarafında da kontrol sisteminden dolayı sanırım gerçekten balık tutuyormuş hissine kapılıyorsunuz oynarken.

İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan balık yakalama oyunu Big Sport Fishing, 15 milyon indirmeye ulaşan sanırım tek balık oyunu. Big Sport Fishing 2017’yi diğer balık tutma oyunlarından farklı kılan en önemli nokta; balıkları tutma şeklimiz. Klasik butonlara dokunmak yerine telefonumuzu farklı yönlere eğerek balıkları bekliyor, balığı çekiyor ve kovamıza koyuyoruz. Balıkların yemi yutup oltanın hareketlenmesi de güzel bir detay. Gerçeğe oldukça yakın bir oynanış sunuyor Big Sport Fishing.

Eğitim bölümüyle başlayıp gölet, koy, kanyon, göl demeden balık tuttuğumuz oyunda takım çantamız da bulunmakta. 35’in üzerinde olta kamışı, 70’den fazla yem ve 35’i aşkın makara var.