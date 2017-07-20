Bilgisayar Korsanları, 32 Milyon Dolar Değerindeki Ethereum’u Çaldı!

Dünyanın en değerli kripto paralarından Ethereum, bilgisayar korsanlarının hedefi haline geldi. Ancak sonuncusu, şimdiye kadar ki en kötüsüne benziyor.

Bir grup bilgisayar korsanı, Ethereum cüzdanı olan Parity’nin güvenlik açığından faydalanarak tam 32 milyon dolar değerindeki 153.000 Ether’i çaldı. Bunun üzerine Parity, 1.5 veya daha üst sürümlerdeki cüzdan uygulamasında bir güvenlik açığı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Şirket tarafından yayınlanan rapora göre olay, multi-sig sözleşmesindeki bir hata nedeniyle yaşandı. Parity, multi-sig cüzdanları kullanan herkese Ether’lerini güvenli bir adrese taşımaları için çağrıda bulundu. Şirket, olayın şiddetini “kritik” olarak niteledi. Şirket, güvenlik açığı giderildiğinde fonları sahiplerine geri vereceğini de taahhüt etti.

Bir multi-sig cüzdan içeriğinde yapılması gereken bir eylem için, birden fazla imza gerekiyor. Bu hırsızlığın Parity’de olması oldukça yankı uyandırdı. Zira şirket, iş dünyasındaki en güvenilir cüzdanlardan bir tanesi konumunda. Gavin Wood tarafından kurulan Parity, Ethereum’un da kurucu ortağı.

Parity’le beraber üç cüzdanın daha saldırıya uğradığı öne sürülürken, bu cüzdanların Edgeless Casino ve Swarm City‘e ait olduğu tespit edildi. Ethereum, son zamanlarda hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Ethereum merkezli CoinDash, Salı günü benzer bir saldırıya uğramış ve bu saldırı sonucunda yaklaşık 10 milyon Dolar’lık Ether çalınmıştı.

Ethereum yönetimi zararı onarmak için, yazılımın içindeki güvenlik açığını ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda Ethereum'u iki ayrı kripto paraya ayırmaya karar verdi: Ethereum ve Ethereum Classic.

Ethereum Değer Kaybetti

Öte yandan bugünkü olay, Ethereum’un değerine doğrudan etki etti. Gün içerisinde 240 Dolar’a kadar çıkan Ether, dramatik bir şekilde düşerek şu sıralar 194 Dolar’dan işlem görüyor.

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