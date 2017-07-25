Bilgisayar Korsanları, Akvaryumu Hackleyerek Gizli Verileri Çaldı!

Gün geçmiyor ki bir sanal hırsızlık vakasıyla daha karşılaşmayalım. Ancak bu sefer yaşanan olay bir hayli ilginç. Bilgisayar korsanları, ABD’de bulunan bir kumarhanenin gizli verilerini çaldı. Hem de kumarhane içindeki bir akıllı akvaryumun internet ağına sızarak!

Her şeyden önce bir akvaryumun neden internet ağına sahip olduğu konusu kafanızı karıştırabilir. Haklısınız, çünkü bir hayli tuhaf. Ancak kumarhane, balıkları beslemek ve anlık olarak su sıcaklığı, temizlik yoğunluğu gibi bilgileri elde etmek için, akvaryumun internet ağına sahip olduğunu söylüyor.

Ancak akvaryum ağındaki güvenlik açığı, bir grup bilgisayar korsanının kumarhanedeki gizli verileri ele geçirmesine neden oldu. Kumarhane yönetimi güvenlik açığını kısa sürede farketti ve düzeltti. Fakat cevaplanması gereken birkaç soru var.

Her şeyden önce bir akvaryumun korunmasız bir şekilde yerel ağa bağlanması güvenli mi? Darktrace'ten Siber İstihbarat ve Analiz Direktörü Justin Fier, bu gibi açıkların bilgisayar korsanları için açık bir pencere anlamına geldiğini söyledi. Fier, güvenlik açıklarını kolay bir şekilde keşfeden bilgisayar korsanlarının yerel ağı ele geçirmek için bu pencereden içeri girdiğini ve verileri çaldığını belirtiyor. Dahası, korsanlar bir ağın içindeyken yerel ağa bağlı bilgisayarlardaki diğer güvenlik kusurlarını da bulabilir ve şirketi diğer risklere maruz bırakabilirmiş, ancak durum hemen farkedilmiş.

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