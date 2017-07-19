Bilim Adamları Sağlınızı Kontrol Eden Geçici Dövme Geliştirdi

Bilim adamları geçici dövmeye benzeyen ve deriye geçirilebilen bir teknoloji geliştirdi. Bu dövme sayesinde, hayati sorunlar ve hastalıklar daha kolay çözüme kavuşabilecek. Kronik rahatsızlıkları olan hastalar, nefes almayan sert plastik sensörler ile daha kolay tedavi edilebilecekler.

Tokyo Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen bu yeni hipoalerjenik sensörler, parmağınız ucunda ve bileğinizde yer alabilecekler. Günlük yaşantınızda fark edilmeyecek kadar küçük olan bu dövmeler, nanokroset maddesinden yapıldı.

Bir haftalık test raporlarına göre, sensörler deriyi tahriş etmedi veya alerjik bir etkisi olmadı. Ayrıca kullanıcıların "minimal rahatsızlık" içeren kaslarındaki elektriksel aktiviteleri başarıyla kaydetti. Yani dövme, vücut içerisindeki en küçük bir sorunu bile rahatlıkla fark edebiliyor.

Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan projenin elektrikli cilt dokunma yöntemini kullanarak, vücut sıcaklığını ve basıncını tespit edebildiği belirlendi. Ayrıca bu dövme teknolojisi, sadece bir canlıyı sağlığını izlemek için değil, aynı zamanda protez kollarının iyileştirilmesi için de bir yardımcı araç olabilecek.

Kısa süre içerisinde günlük yaşantımızda yer alacak geçici dövme, pek çok hastalığın da önceden habercisi olacak.

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