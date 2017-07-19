Bilim Adamları Sayesinde Gelecekte Kimse Kaybetmeyecek!

Toplumsal rekabet ve egemenlik kurmak, insanlardan farelere kadar birçok türün kültüründe yer alır. İşte bu nedenle Science'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmanın sonuçları çok ilginç. Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, "kaybeden" fareleri "kazananlar" haline getirmek için beyin implantlarıyla farelerin davranışlarını değiştirdi.

Deneyde dominant tüp adı verilen standart bir uygulama kullanıldı. Sadece bir farenin geçebileceği bir tüp kullanan bilim insanları, bu tüpün iki ucuna fareleri yerleştirdi. Fareler, birbirlerine dolanamadığından ya da yan yana tüpten geçemediklerinden, aralarınadan birinin geri gitmesi gerekti. Böylece karşı karşıya gelen ve diğer fareyi gördükten sonra geri gidip, diğer fareye yol veren hayvana "kaybeden" fare denildi.

Ekip, kazanan farelerin tarihsel olarak sosyal hakimiyetle ilişkili olan dorsomedia prefrontal kortekste (dmPFC) daha yüksek beyin aktivitesine sahip olduklarını keşfetti. Farelerin kişisel özelliklerinin ve zihinsel güçlerinin, kazanma ve "kazanma efekti" durumlarını etkilediğini keşfeden araştırmacılar, "kaybeden" farenin beynine bir "fiberojen optik implant" yerleştirdiler. Kaybeden farenin dmPFC'sini arttırmak için ısı ve ışık uyarıları kullanan bu teknikle birlikte, farenin davranışları değişti ve normalde tüpün içerisinde hemen geriye giden fare, karşısındakinin itmelerine daha fazla dayandığı gibi, onu tüpün dışına çıkarmak için kendi gücünü de kullandı.

Farelerin ve insanların beyinlerinin bir hayli benzediği düşünülürse, ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Yine de toplumda, şu an için daha agresif şekilde kendi isteklerini dayatan bireylere ihtiyacımız olmadığı da bir gerçek. Buna rağmen sosyal kaygı ya da sosyal fobi gibi hastalıkları olanlar için, bu çalışma oldukça umut verici.

Bilim Adamları Sağlınızı Kontrol Eden Geçici Dövme Geliştirdi

Bilim İnsanları Görme Kaybını Beyine Mikroskop Monte Ederek Giderecek

İsviçreli Bilim İnsanları Yapay Kalp Üretti