Bilim İnsanları Aç Kalmanın Beyne İyi Geldiğini Keşfetti

Acıktığınızda kanınızda artarak, size yemek yemeniz gerektiğini haber veren hormon, Ghrelin, beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor desem?

Swansea Üniversitesi'nden Jeffrey Davies ve ekibi, bu hormonu farelere enjekte ettiklerinde, farelerin daha hızlı öğrendiğini ve hafıza testlerinden daha iyi sonuç aldıklarını gördüler. bilim insanları, bir tabakta yetiştirilen fare beyin hücrelerine Ghrelin hormonu eklediklerinde, nörogenezis (yeni beyin hücresi üretimi) gerçekleştiğinin gözlemlediler.

Çalışmasını bu ay gerçekleşen İngiliz Nörobilim Derneği konferansında sunan Davies, keşfedilen bilginin beyin hücresinin kaybından kaynaklanan Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif (kazanılmış becerilerin sonradan kaybı) koşulların tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı. Davies’in ekibinin çalışmalarının diğer adımında, tabaktaki beyin hücrelerine enjekte edilen Ghrelin hücrelerinin, Parkinson’u taklit ederek bünyeyi ölmekten koruduğunu keşfettiler. Araştırmalarını genişleten ekip, Parkinson hastalarının kanında diğer insanlara nazaran daha düşük Ghrelin olduğunu da keşfettiler.

Sonuç olarak bilim insanları, aralıklı oruç tutulmasının Parkinson hastalığına karşı koruma sağlamasının yanında beyin hücrelerini geliştirip güçlendirdiğini kanıtlamış oldu. "Valla ne diyelim, bilim insanlarının yeni keşfettiği şeyi, anneannem kendimi bildim bileli söylerdi de inanmazdım vesselam."

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