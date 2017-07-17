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Bilim İnsanları Görme Kaybını Beyine Mikroskop Monte Ederek Giderecek

Bilim İnsanları Görme Kaybını Beyine Mikroskop Monte Ederek Giderecek

Bilim insanları, görme kaybı tedavisi için alternatif yollar üzerinde çalışıyorlar.

Günümüzde kalıcı görme kaybını tedavi edebilmek için göz nakli yöntemi tercih edilmekte; fakat bu yöntem bir hayli zor bir yöntem. Göz nakli olabilmeniz için öncelikle uygun şartlara sahip bir göz bağışçısı bulmanız gerekiyor. Sonrasında ise riskli bir cerrahi operasyon sizi bekliyor. Fakat yeni teknoloji bu dertleri ortadan kaldırabilir.

Bu yeni görme kaybı tedavi yöntemi beyine mikroskop yerleştirilmesi temeline dayanıyor. Amerika'daki Rice Üniversitesi'ne bağlı araştırmacılar bu yöntemle sadece görme kaybı değil, işitme kaybı gibi problemleri de çözebilme ihtimaline sahipler. Beyine yerleştirilen küçük ve düz bir mikroskop direkt olarak görüntü sağlamıyor, bunun yerine beyindeki görme duyusunu tetikleyen nöronların çalışmasını sağlıyor. Fakat bu iş için öncelikle beyin nöronlarının modifiye edilmesi gerekiyor. Renkli hale getirilen nöronlar bu sayede mikroskoptaki sensörler tarafından algılanabiliyor. Sonrasında ise mikroskop nöronları sürekli izliyor ve ihtiyaç duyulduğunda nöronları uyararak görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Geliştirilen teknoloji yitirilen görme duyusunu geri kazandırabilmek için daha kolay ve ekonomik bir çözüm olabilir. FlatScope olarak adlandırılan teknoloji henüz hastalara uygulanabilecek yeterliliğe sahip değil; fakat bilim insanlarının teknoloji üzerinde ilerleme kaydederek önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi hastaların hizmetine sunması muhtemel.

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Yazar: - 17.07.2017

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