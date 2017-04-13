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Bilim İnsanları Güneş Enerjisini Sıvılaştırmayı Başardı

Güneş enerjisi

İsveç’in Gothenburg kentinde bulunan Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, güneş enerjisinin sıvı hale getirilip ihtiyaç duyulduğu an kullanılmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi.

İsveçli bilim insanları tarafından geliştirilen metot ile, Güneş’ten edinilen enerji kimyasal sıvıların içine depolanabiliyor. Sıvıların içine depolama yöntemi böylelikle güneş enerjisinin pillerin içinde depolandığı bir yöntem olarak geliştirilebilir. Bu yöntemin çok daha pratik ve kullanışlı olduğu ifade ediliyor.

İsveçli bilim insanları, geliştirdikleri prototipe ait detayları Energy & Environmental Science dergisinde yayımlanan makaleleri ile duyurdular. Geliştirilen yöntem dahilinde, slikondioksit ve kuvartstan yapılan aletin içindeki sıvı kanalları vasıtasıyla, güneş enerjisi aylarca depolanabiliyor. Söz konusu aletin taban kısmı güneş ışığıyla suyu ısıtırken bu yöntemle saklanan güneş enerjisinin yüzde 80 kadarı tüketilebilir enerjiye dönüştürülebiliyor.

Bilim dünyasına göre bu yöntem, hem daha az maliyetli olması ve daha kullanışlı olması sebebiyle, kesinlikle pilleri şarj etme yöntemini tarihe gömecek. Araştırmacıların ifade ettiği üzere, pillere depolama yöntemi pillerin çabuk bozulması nedeniyle kullanışlı bir yöntem olarak değerlendirilmiyor.

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Yazar: - 13.04.2017

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