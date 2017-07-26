Bilim İnsanları HIV Aşısını Üretmeye Çok Yaklaştı

HIV virüsü, tüm Dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Tedavisi neredeyse imkansız olan virüsün aşısı için olumlu haberler gelmeye başladı. Uluslararası AIDS Derneği Konferansı'nda, Ulusal Sağlık Enstitüleri temsilcileri yeni aşılama hakkındaki klinik denemelerinin sonuçlarını açıkladılar. Sonuçlar, doğru aşılamanın ilk adımlarının atılmaya başlandığını gösteriyor.

Nasıl ki bir tetanoz aşısı 10 sene sizi korurken, grip için her sene yeniden aşı olmak gerekiyorsa, çok çeşitli versiyonları olan HIV’in de aşısının üretilmesi oldukça zor. Her insan bünyesinde farklı sonuçlar göstermesi, gerek tedaviyi gerekse önlem almayı oldukça zorlaştıran virüs için, dünyanın dört bir yanından 393 gönüllüyle aşılama deneyleri başlatıldı. Araştırmalar hala erken aşamada olsa da araştırmacılar oldukça iyimser.

Tedavi edilen kişilerin her birinin HIV'e karşı bir bağışıklık geliştirdiğini aktaran araştırmacılar, yüzde yüzlük bir başarı beklemediklerinin altını çizdi. Bir grip aşısının dahi, genellikle yılın durumuna bağlı olarak yüzde 50-60 aralığında başarı gösterebildiği düşünülecek olursa, maymunlar üzerinde yapılan araştırmalarda ulaşılan yüzde 66’lık başarı oranının yeterli olacağı düşünülüyor.

Şu an HIV için 5 büyük aşı adayının olduğunu aktaran bilim insanları, eğer araştırmalarının sonunda başarıya ulaşılırsa milyonların hayatının kurtarılabileceğini ifade ediyor. Umarız, bilim insanları başarılı olur ve HIV virüsü de tarihin geçmiş sayfalarındaki yerini alır.

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