Bilim İnsanları Zihin Okuyabilen Bir Yapay Zeka Geliştirdi

Yapay zeka alanında yapılan araştırmalar her geçen gün daha etkileyici ve karmaşık hale geliyor. Şimdi ise bilim insanları, derin öğrenmeye dayalı algoritmaların yeteneklerini yepyeni bir seviyeye doğru çekiyorlar; zihin okumak için bu algoritmaları kullanmaya çalışıyorlar.

Teknolojinin gelişmesini ve hayatımızı kolaylaştırmasını hepimiz istiyoruz. Bu alanda yeni haberler gördükçe heyecanlanıyor, yok artık dediğimiz ne varsa hepsinin gerçekleştiğine birer birer şahit oluyoruz. Bunlardan biri de geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, beyin taramalarına bakarak karmaşık düşünceleri okuyabilen bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyorlar. Fonksiyonel bir manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) makinesinden toplanan verileri kullanarak, bu verileri kendi makine öğrenimine dayalı algoritmalarına gönderiyorlar. Bu algoritmalar daha sonra, beynin karmaşık düşünceleri oluşturmak için kullandığı yapı taşlarının yerlerini belirliyorlar.

Yapılan testlerde de başarı gözlemlendi. Fiziksel ve sosyal etkileşime kadar her şeyi kapsayan 240 kompleks olay işlendi. Karmaşık cümle yapılanların oluşan 239'unu seçip, yapay zekaya karşılık gelen beyin taramalarını besleyen algoritma, 87 puanlık doğruluk payı ile düşünceleri başarıyla tahmin etmeyi başardı.

Bu size korkutucu geliyor mu bilmiyorum, ancak ben etkilendim diyebilirim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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