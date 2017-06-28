?     Geri Bildirim
Bilkent Stars
TamindirMobilEğitimBilkent Stars

Bilkent Stars

Bilkent Stars İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bilkent Stars
Bilkent Stars
Bilkent Stars
Bilkent Stars
Bilkent Stars

Android için Eğitim Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 11 saat önce

Bilkent Üniversitesi öğrencilerilerinin kullanabileceği Bilkent Stars uygulamasıyla birçok bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi öğrencilerilerinin Android işletim sistemli cihazlarından kullanabileceği Bilkent Stars uygulamasıyla birçok bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin faydalanması için geliştirilen Bilkent Stars uygulamasında ders programınızı görüntüleyebiliyor ve sınav takvimini inceleyebiliyorsunuz. Transkriptinizi de uygulama üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve derslere devam durumunuzu da takip edebileceğiniz uygulamada yemek listesine de ulaşabiliyorsunuz. Derse giderken veya ders çıkışlarında otobüsü kaçırmak istemiyorsanız otobüs saatlerini de takip edebileceğiniz uygulamada, ilgili dönemin akademik takvimine de ulaşabilmeniz mümkün.

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra biraz önce saydığımız tüm bölümlere kolayca ulaşabilmenizi mümkün kılan Bilkent Stars uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri:

  • Ders programı,
  • Transkript görüntüleme,
  • Sınav takvimi,
  • Devamsızlık bilgisi,
  • Yemekhane listesi,
  • Otobüs saatleri,
  • Akademik takvim.

Bilkent Stars için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
MOBIVERSITE YAZILIM BILISIM REKLAM VE DANISMANLIK
Bilkent Stars QR Kodu Okutarak İndir

Eğitim Popülerleri

  1. ElifBa
    ElifBaAndroid için Arap Alfabesi ve Kuran Okuma Öğrenme Uygulaması
  2. Google Translate
    Google TranslateAndroid İçin Çeviri Uygulaması
  3. Elifba Öğreniyorum
    Elifba ÖğreniyorumAndroid için Kur'an Harfleri Öğrenme Uygulaması
  4. MEB E-OKUL VBS
    MEB E-OKUL VBSAndroid için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
  5. MEB E-OKUL
    MEB E-OKULAndroid için E-Okul Uygulaması