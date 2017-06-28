Bilkent Üniversitesi öğrencilerilerinin kullanabileceği Bilkent Stars uygulamasıyla birçok bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi öğrencilerilerinin Android işletim sistemli cihazlarından kullanabileceği Bilkent Stars uygulamasıyla birçok bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin faydalanması için geliştirilen Bilkent Stars uygulamasında ders programınızı görüntüleyebiliyor ve sınav takvimini inceleyebiliyorsunuz. Transkriptinizi de uygulama üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve derslere devam durumunuzu da takip edebileceğiniz uygulamada yemek listesine de ulaşabiliyorsunuz. Derse giderken veya ders çıkışlarında otobüsü kaçırmak istemiyorsanız otobüs saatlerini de takip edebileceğiniz uygulamada, ilgili dönemin akademik takvimine de ulaşabilmeniz mümkün.

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra biraz önce saydığımız tüm bölümlere kolayca ulaşabilmenizi mümkün kılan Bilkent Stars uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri: