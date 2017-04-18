Bir Arabayı En Fazla Kaç Saat Öpebilirsiniz?

96.7 KISS FM radyosu öyle bir yarışma başlattı ki, “Yok artık daha neler” demekten kendinizi alamıyorsunuz. ‘Kiss a Kia’ (Kia’yı öp) isimli yarışmada yarışmacılar, Kia marka arabaları öpüyorlar. Yok yanlış duymadınız, ciddiyiz, dudaklarını arabaya değdiren yarışmacılardan en sona kalan arabanın sahibi olacak.

Kulağa garip geldiğinin oldukça farkındayım. Pazartesi sabahı 20 kişiyle başlayan yarışmada, aynı günün akşamı 15 kişi kaldı. Hala daha devam eden yarışmanın canlı yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz:





Her saat başı 10 dakika ara verebilen yarışmacılar, şu an 12 kişiyle devam ediyor. 50 saat sürecek yarışmanın sonunda, eğer birden fazla yarışmacı kalırsa kazanan çekilişle belirlenecek. Gerçekten 50 saat bir arabayı öptükten sonra ödülümün şansa kalıp, talihsizliğim yüzünden kaybetsem, heralde bir daha hiçbir şeyi öpemezdim. İnsanların sevdiklerini toplasanız ömürleri boyunca 50 saat öpmediği bir Dünya’da, bir metal yığınına dudaklarını dayayıp saatlerce beklemek, bana saçma geliyor. Bu tür yarışmaların değerlerimizle resmen dalga geçiyor olmasını da ayrıca rahatsız edici buluyorum, bilmem siz ne düşünürsünüz?

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