Bir Güvenlik Robotu Ölü Bulundu, Robotun İntihar Ettiğinden Şüpheleniliyor

Amerika’nın Başkenti Washington’da gerçekleşen esrarengiz olay polisi harekete geçirdi. DC Ofis’de çalışan bir Knightscope K5 güvenlik robotu, havuzda ölü bulundu. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz açıklanmadı. Polis araştırmalarını sürdürüyor.

Şaka bir yana, bir güvenlik robotunun süs havuzuna düşmesi biraz trajikomik bir olay. “Belki de ölmeye programlanmıştır” dediğinizi duyar gibiyim, lakin öyle değil.

Daha önce de Silikon Vadisi güvenlik robotunun sarhoş bir sürücüden dayak yemesi, şimdi de bir robotun havuzda ölü bulunması haberi, sanıyorum artık robotları oldukça normalleştirmiş olduğumuza dair ufak işaretler. Yine de bir DC Ofis çalışanının tweetine değinmeden haberi bitiremeyeceğim.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn