?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiBir Güvenlik Robotu Ölü Bulundu, Robotun İntihar Ettiğinden Şüpheleniliyor

Bir Güvenlik Robotu Ölü Bulundu, Robotun İntihar Ettiğinden Şüpheleniliyor

dc robot intihar

Amerika’nın Başkenti Washington’da gerçekleşen esrarengiz olay polisi harekete geçirdi. DC Ofis’de çalışan bir Knightscope K5 güvenlik robotu, havuzda ölü bulundu. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz açıklanmadı. Polis araştırmalarını sürdürüyor.

Şaka bir yana, bir güvenlik robotunun süs havuzuna düşmesi biraz trajikomik bir olay. “Belki de ölmeye programlanmıştır” dediğinizi duyar gibiyim, lakin öyle değil.

robot intihar

Daha önce de Silikon Vadisi güvenlik robotunun sarhoş bir sürücüden dayak yemesi, şimdi de bir robotun havuzda ölü bulunması haberi, sanıyorum artık robotları oldukça normalleştirmiş olduğumuza dair ufak işaretler. Yine de bir DC Ofis çalışanının tweetine değinmeden haberi bitiremeyeceğim.


"D.C. ofis binamızda bir güvenlik robotu var. Kendini boğdu. Bize uçan araba vaat edilmişti, yerine intihara meyilli robotları bulduk."

Barmen Robotlar Çalışmaya Başladı

Dünyanın İlk Robot Avukatı 50 Eyalette Daha İş Başı Yaptı

Editöre Yaz:
Yazar: - 18.07.2017

Bir Güvenlik Robotu Ölü Bulundu, Robotun İntihar Ettiğinden Şüpheleniliyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

LinkedIn'in Masaüstü Uygulaması Windows 10'a Geliyor LinkedIn'in Masaüstü Uygulaması Windows 10'a Geliyor Microsoft tarafından satın alınan profesyonel sosyal ağ LinkedIn, bugün itibarıyla Windows 10'a özel masaüstü uygulamasını yayınladığını…
Game of Thrones 7. Sezonunun İlk Bölümü Rekor Kırdı Game of Thrones 7. Sezonunun İlk Bölümü Rekor Kırdıİzleyiciler, heyecanla bekledikleri Game of Thrones'un yeni sezonu ile nihayet buluştular. Game of Thrones 7. sezonu için bir hayli uzun bir süre… Netflix 100 Milyon Abone Barajını Aştı Netflix 100 Milyon Abone Barajını AştıFilm ve dizi servisi Netflix yılın ikinci çeyreği için şirkete dair bazı sayısal verileri paylaştı. Şirketin geliri ve abone sayısında gözle…
WonderFox'un Ücretsiz Yazılımlar Dağıttığı Kampanyayı Kaçırmayın! iPhone 8 Çerçevesiz Ekran İle Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ