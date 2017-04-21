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Bir Jetpack Sahibi Olmak Artık Hayal Değil

Bir Jetpack Sahibi Olmak Artık Hayal Değil

İnsanoğlu yaklaşık 70 yıldır bir Jetpack sahibi olabilmenin hayaliyle yaşadı. Neden hayalini kurmasın ki, evden çıkıp işine gitmek, ya da havada süzülerek günlük yaşamını sürdürebiliyor olmak kadar heyecan verici bir şey olabilir mi?

Bilim kurgu filmlerinden, James Bond filmlerine oradan ünlü çizgi film Jetgillere kadar uzanan ve akıllarda hayranlık uyandıran Jetpack rüyası, sonunda evimizde portmantoda asılı durup, istediğimizde kullanabileceğimiz bir araca dönüştü.

Bu konuda on yıllarca çalışan David Mayman ve Nelson Taylor isimli roket mühendisleri, Jetpack'lerin günlük kullanıma hazır hale getirmeyi başardılar. Devasa kanatlar ve roket motorları taşımadan kolaylıkla kullanılabilen, hava tepkimeli motorlardan destek alan jetpack sistemlerinin tek dez avantajı, son derece gürültülü çalışıyor olmaları. Tepkimeli motorları olan bu yeni model araç, tam 10 dakika boyunca havada kalabiliyor.  Oldukça kıvrak ve hafif olan donanım, süratli ve kullanımı da son derece kolay.

Kaynak: Mashable

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Yazar: - 21.04.2017

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