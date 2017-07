Bir Sonraki World of Warcraft Genişleme Paketinin Nerede Geçeceği Sızdırıldı!

World of Warcraft 2004 yılında çıkmış bir oyun olsa da halen MMORPG dünyasında eline su dökebilecek dişli bir rakibe sahip değil.

World of Warcraft'ın çıkış yaptığı haliyle günümüzde tutunması elbet mümkün olmazdı; Blizzard aradan geçen yıllarda yayınladığı güncellemeler ve genişleme paketleriyle oyunun içerik kalitesini artırıp içeriğini daha da zengin hale getirmişti. Son Legion genişleme paketi de buna güzel bir örnek. Daha önceden World of Warcraft oynamayı bırakan binlerce oyuncu Legion genişleme paketiyle oyuna geri dönmüş ve tekrar oyunu oynamaya başlamıştı.

World of Warcraft Legion genişleme paketi çıkalı neredeyse 1 sene oldu. Bu genişleme paketinin son yaması ise bizi Eredar ırkının anavatanı olan Argus'a götürecek ve burada muhtemelen Sargeras komutasındaki Burning Legion ordularını kalıcı olarak yok edeceğiz. Peki bu olayın sonrasında ne olacak? Bu sorunun cevabı olarak eski tanrılar gösteriliyor. World of Warcraft genişlleme paketlerinde Warcraft senaryosunda yer alan hemen hemen bütün baş kötüleri yok ettik. Geriye eski tanrılar kaldı. Yani bir sonraki genişleme paketinin içeriğinde eski tanrılara karşı savaş verebiliriz.

Yeni genişleme paketinin nerede geçeceğine dair ilk ipuçları meraklı ve azimli oyuncu topluluğu tarafından keşfedildi. Bu bilgilerin kaynağı ise oldukça ilginç; bir sonraki 7.3 yamasının içeriğini kurcalayan Wowhead yeni bir zırh setine denk gelmiş. Bu setin bir parçasının üzerinde de gizemli bir harita yer alıyor:

Bu haritanın neresi olduğu üzerinde düşünüp taşınan ekip, haritanın Kul Tiras adlı adaya ait olduğunu keşfetmiş. Kul Tiras, Eastern Kingdoms kıtasının batısında yer alan bir adaydı ve World of Warcraft çıktıktan sonra birkaç genişleme paketi boyunca oyun haritasında yer almıştı. Fakat World of Warcraft Cataclysm genişleme paketiyle birlikte bu ada kayıplara karışmış, oyun haritasından çıkarılmıştı.

Kul Tiras'ın kaybolmasının sebebi de eski tanrılara bağlanıyor. Legion genişleme paketinde eski tanrıların izleri zayıf bir şekilde karşımıza çıkmaktaydı. Priest sınıfının artifact silahı "God of the Deep" takma adlı eski tanrı karşısında bir uyarı mesajını bize fısıldıyordu. God of the Deep, N'Zoth'a verilen takma addı ve paylaşılan mesajda N'Zoth'un hapishanesinden yavaşça kurtulduğu dile getiriliyordu.

Kul Tiras'ın bir ada olması Naga ırkının da ön plana çıkabileceği anlamına geliyor. Belki oyunun yeni ırkı Naga bile olabilir.

Ortaya atılan bütün bu bilgilerin Blizzard tarafından onaylanmadığı için gerçek olduklarını garantileyemiyoruz. Fakat paylaşılan bilgilerin bir hayli mantıklı temelleri mevcut. Belki bir sonraki genişleme paketi Kul Tiras'ta geçmeyebilir; fakat daha sonraki genişleme paketlerinde Kul Tiras mitinin işlenmesi büyük bir olasılık. Kul Tiras haricinde bir diğer gizemli mit ise Lich King hikayesi. Wrath of the Lich King genişleme paketinde Arthas'ı yok etmiş olsak da yerine Bolvar Fordragon geçmişti. Scourge güçlerine komuta eden yeni Lich King Bolvar Fordragon unutulmasını talep etmişti; fakat sonrasında Bolvar Fordragon'un hakkında herhangi bir ipucu paylaşılmamıştı. Bir ihtimal, sonraki genişleme paketlerinde Lich King'in dönüşüne tanık olabiliriz.

