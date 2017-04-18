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Birdstopia
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Birdstopia

Birdstopia İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia

Kendi kuş cennetinizi kurabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Birdstopia, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Birdstopia ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Tek dokunuş moduyla oynanan zevkli bir oyun olan Birdstopia, kuş cenneti oluşturmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda ekrana dokunarak puanlar kazanıyor ve yeni kuşların kilitlerini açarak habitatınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan oyunda hem boş zamanınızı harcıyor hemde eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Yaşam alanları inşa etmeye çalıştığınız oyunda elinizi çabuk tutmalı ve yaprakları toplamalısınız. Yaprakları toplayarak zorlu görevlerin üstesinden geliyor ve yaşam alanını geliştirebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Birdstopia, renkli görselleri ve rahatlatıcı sesleriyle de dikkatimizi çekiyor. Oyunda yaşam alanlarını sürekli geliştiriyor ve farklı kuş türlerinin kilitlerini açarak habitatınızı genişletebiliyorsunuz. Geliştirdiğiniz yaşam alanınızı arkadaşlarınızda da paylaşabileceğiniz oyunu severek oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. 

Birdstopia oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
ArtLogicGames
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