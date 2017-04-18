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Birdstopia
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Birdstopia

(iOS)
Birdstopia İndir Hemen İndir

460 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia
Birdstopia

Habitatınızı geliştirebiliyor ve farklı kuş türleriyle donatabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Birdstopia, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir habitat kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda kendi kuş cennetinizi oluşturuyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kendinize bir yaşam alanı oluşturuyor ve kuşlarınızı besliyorsunuz. Kuş cennetinizi giderek büyütüyor ve farklı kuş türlerini de dahil edebiliyorsunuz. Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Yaşam alanlarını inşa etmeli ve sürekli geliştirmelisiniz. Zorlu görevlerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca geliştirdiğiniz yaşam alanlarını arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda elinizi çabuk tutmalı ve yaşam alanınızı genişletmelisiniz. Kuşlar için en güzel ortamı oluşturmaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Birdstopia, renkli görselleri ve rahatlatıcı sesleriyle de dikkatimizi çekiyor. Oyunda yaşam alanlarını sürekli geliştiriyor ve farklı kuş türlerinin kilitlerini açarak habitatınızı genişletebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan bu oyunu sakın kaçırmayın.

Birdstopia oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Rudy Sudarto
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