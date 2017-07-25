Bitcoin mining
Android İçin Bitcoin Üretimi, Madenciliği Oyunu
Evde Bitcoin üretiyoruz.
Bitcoin mining (madencilik), Devletin kontrolünde olmayan sanal para birimi Bitcoin üretimi yaptığımız simülasyon oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda Bitcoin madenciliği yaparak kazanç sağlamaya çalışıyoruz.
Merkez Bankası, herhangi bir resmi kuruluşa bağlı olmayan, ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen üçüncü parti kuruma gerek kalmadan transfer işlemi yapılabilen dijital para birimi ve Bitcoin üretme işini de madencilik (mining) deniyor bildiğiniz üzere. Android platformunda rastladığım Bitcoin mining adlı oyunda da evimizde Bitcoin madenciliği yapıyoruz. Süper güçlü sistemlerle durmadan Bitcoin üretiyoruz.
Oyunda Bitcoin üretimini hızlandırmak adına - oyun içinde kazandığımız altınlarla – satın almamız gereken donanımlar var. Mağazaya arada girip bakmanızda fayda var. Oyunda da olsa en iyi Bitcoin madencisi olduğunu gösterin.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- ALEXPLAY COMPANY
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