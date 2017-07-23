Bitcoin 'SegWit2x' İle Tekrar Yükselişte!

Sanal para birimlerinden biri olan Bitcoin geçtiğimiz günlerde ciddi değer kaybı yaşamıştı. Bu durumu bir an önce düzeltmek için çalışmalar yapan uzmanlar, Bitcoin'i yeni bir yazılıma taşıyarak yaşanan sorunu çözmeye başladılar.

Bir önceki haberimizde yüksek miktarlarda değer kaybı yaşayan Bitcoin'in tekrar eskisi gibi yükselişe geçeceğinden söz etmiştik. Birçok yatırımcı ve uzman eskisi gibi parlak bir dönemi göremeyeceğini düşünürken, bunun tam tersini savunan geliştiriciler Bitcoin'i yeni bir yazılıma taşıdı.

Yaklaşık 1 hafta önce kullanıma sunulan ve desteklenen SegWit2x yazılımı sayesinde bu tartışmalar giderek sonuca kavuştu. Çünkü SegWit2x ile birlikte Bitcoin Core’un maksimum işlem boyutu 1MB’dan 2MB’a yükseldi. Yakın zamanda yaşanan dalgalanmalar ve fikir çatışmaları yüzünden 1,900$'a kadar düşüş yaşayan Bitcoin, -21 Temmuz- Cuma günü 2,760$'a kadar değer artışı gördü.

Analistler 3,915$'a kadar yükseliş gösterirse Bitcoin'in değerinin 42 milyar dolara kadar çıkacağını öngörüyor. Ancak sektördeki önemli isimler ise, bu iyileştirme sürecinde kesinti yaşatabilecek hacker saldırıları hakkında uyarılarda bulunuyor. Hepsi bir yana, sanal paralar hakkında yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın!

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