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Bitly, Hisselerinin Çoğunu Spektrum Equity'e Sattı!

bitly

İnternette "url" kısaltma amaçlı kullanılan Bitly sitesinin hisseleri Spectrum Equity'e satıldı. Spectrum Equity, hisselerin büyük çoğunluğunu 63 milyon dolarlık bir yatırımla satın aldı.

63 milyon dolar gibi büyük bir yatırımla ekibini büyültmeyi hedefleyen ve kurumsal firmalar için de url kısaltma servisi haline gelmek isteyen Bitly, günümüzde tekil kullanıcıların bu amaçla kullandığı en popüler sitelernden biri. Ancak, bu durum Bitly şirketini hiç tatmin etmiyor, şirket istediği kazanç miktarlarına ulaşamıyordu. 

Spektrum Equity şirketi, Bitly'deki yeni amaçlarının daha çok kurumsal müşterilere, url pazarlamaya yönelik olduğunu söyledi. Bitly'nin yeni sahibi Spektrum Equity, ilk olarak satış gücünü arttıracak takımlar kuracak ve bu takımların işletmelere yoğunlaşmasını isteyecek.

Bu satın alımdan sonra şirket içi görevlerin değiştiği de belirtiliyor. Yönetim kurulunda Bitly'nin CEO'su Mark Josephson görevine devam ederken, Spectrum Equity‘den Pete Jensen ve Parag Khandelwal'da yönetim kurulunda yerlerini aldılar. Bitly adına önemli kararları verecek olan yönetim kurulu, şimdiden yeni amaçlarına yoğun tempoyla çalıştığı rapor ediliyor.

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Yazar: - 13.07.2017

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