BlackBerry Privacy Shade
Toplu taşımada teyzeler mesajlarınızı okumasın mı istiyorsunuz?
BlackBerry Privacy Shade, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir ekran gizleme uygulamasıdır.
Toplu taşıma kullanırken birilerinin sizin telefonunuza bakmasından sıkıldınız mı? Sevgilinizle konuşurken, ekranınızı elle kapatmak durumunda dahi kaldığınız anlar oldu mu? Cevabınız evet ise BlackBerry sizin için sorunu kökten çözen bir uygulama geliştirmiş durumda. Privacy Shade ile ekranınızın istediğiniz bölgesini aydınlatacak ve başkalarının sizin mesajlarınızı okumasını tamamen engelleyebileceksiniz.
BlackBerry telefonlara özgü olan bu uygulamayı çalıştırdığınızda, uygulama sizden daire ya da dikdörtgen şeklinde bir alan çizmenizi istiyor. Bu alanı seçtikten sonra telefonunuzun ekranı bu alan haricinde bir gölgeye bürünüyor. Sadece bu alan içerisinde ışıklar tam anlamıyla çalışıyor ve bölyece dışarıdan bakan birinin bu alan haricinde bir başka yeri okumasının önüne geçiliyor.
Uygulama şimdilik Android 5.0 ve üzeri kullanan BlackBerry cihazlara özel olarak çalışmakta. APK dosyasını indirseniz dahi telefonunuz BlackBerry değilse, bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Fakat BlackBerry Manager isimli bir başka uygulamayla Privacy Shade'i kullanmanız mümkün.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri.
- Üretici:
- BlackBerry Limited
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