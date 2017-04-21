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BlackBerry Privacy Shade
TamindirMobilKişiselleştirmeBlackBerry Privacy Shade - Android İçin Ekran Gizleme Uygulaması

BlackBerry Privacy Shade

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Editör Puanı: 5/5
5
BlackBerry Privacy Shade
BlackBerry Privacy Shade
BlackBerry Privacy Shade
BlackBerry Privacy Shade

Toplu taşımada teyzeler mesajlarınızı okumasın mı istiyorsunuz?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 53 dakika önce

BlackBerry Privacy Shade, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir ekran gizleme uygulamasıdır. 

Toplu taşıma kullanırken birilerinin sizin telefonunuza bakmasından sıkıldınız mı? Sevgilinizle konuşurken, ekranınızı elle kapatmak durumunda dahi kaldığınız anlar oldu mu? Cevabınız evet ise BlackBerry sizin için sorunu kökten çözen bir uygulama geliştirmiş durumda. Privacy Shade ile ekranınızın istediğiniz bölgesini aydınlatacak ve başkalarının sizin mesajlarınızı okumasını tamamen engelleyebileceksiniz. 

BlackBerry telefonlara özgü olan bu uygulamayı çalıştırdığınızda, uygulama sizden daire ya da dikdörtgen şeklinde bir alan çizmenizi istiyor. Bu alanı seçtikten sonra telefonunuzun ekranı bu alan haricinde bir gölgeye bürünüyor. Sadece bu alan içerisinde ışıklar tam anlamıyla çalışıyor ve bölyece dışarıdan bakan birinin bu alan haricinde bir başka yeri okumasının önüne geçiliyor. 

Uygulama şimdilik Android 5.0 ve üzeri kullanan BlackBerry cihazlara özel olarak çalışmakta. APK dosyasını indirseniz dahi telefonunuz BlackBerry değilse, bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Fakat BlackBerry Manager isimli bir başka uygulamayla Privacy Shade'i kullanmanız mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri.
Üretici:
BlackBerry Limited
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