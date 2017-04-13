Blackberry, Qualcomm'dan 815 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Blackberry ve Qualcomm arasındaki mahkemeye taşınmış patent hakları ve telif anlaşmazlığı davasında mahkeme ilk kararı bozmuştu. Bugün Kanadalı telefon üreticisi ve telekomünikasyon firması BlackBerry'e, Qualcomm'un en az 815 milyon dolar ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Mali açıdan oldukça sıkıntılı günler yaşayan, akıllı telefonlarından beklediği karı sağlayamayan Kanadalı uluslararası telekomünikasyon firması BlackBerry'nin birden talihi döndü. Şirketin bir süredir Qualcomm ile yaşadıkları telif sorununu mahkemede temyize götüren firma, açtığı davayı bu kez kazandı. Mahkeme, Qualcomm'un BlackBerry'e 814,86 milyon dolar ödemesine hükmetti.

2 yıl kadar önce Qualcomm, kendisine ait olduğunu iddia ettiği bazı patentli teknolojilerin 2010-15 yılları arasında Blackberry tarafında uygunsuz kullanıldığını iddia ederek BlackBerry'i dava etmişti. O tarihlerde teknoloji ortağı olan Qualcomm, Blackberry'i yüklü bir tazminata mahkum ettirmişti. Ancak sap döndü keser döndü ve en sonunda hesap da BlackBerry'nin lehine dönüverdi.

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