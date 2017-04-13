?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiBlackberry, Qualcomm'dan 815 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Blackberry, Qualcomm'dan 815 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Blackberry, Qualcomm'dan 815 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Blackberry ve Qualcomm arasındaki mahkemeye taşınmış patent hakları ve telif anlaşmazlığı davasında mahkeme ilk kararı bozmuştu. Bugün Kanadalı telefon üreticisi ve telekomünikasyon firması BlackBerry'e, Qualcomm'un en az 815 milyon dolar ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Mali açıdan oldukça sıkıntılı günler yaşayan, akıllı telefonlarından beklediği karı sağlayamayan Kanadalı uluslararası telekomünikasyon firması BlackBerry'nin birden talihi döndü. Şirketin bir süredir Qualcomm ile yaşadıkları telif sorununu mahkemede temyize götüren firma, açtığı davayı bu kez kazandı. Mahkeme, Qualcomm'un BlackBerry'e 814,86 milyon dolar ödemesine hükmetti.

2 yıl kadar önce Qualcomm, kendisine ait olduğunu iddia ettiği bazı patentli teknolojilerin 2010-15 yılları arasında Blackberry tarafında uygunsuz kullanıldığını iddia ederek BlackBerry'i dava etmişti. O tarihlerde teknoloji ortağı olan Qualcomm, Blackberry'i yüklü bir tazminata mahkum ettirmişti. Ancak sap döndü keser döndü ve en sonunda hesap da BlackBerry'nin lehine dönüverdi.  

Qualcomm'dan Apple'a Önemli İthamlar

Qualcomm, Samsung'un Kendi İşlemcilerini Satmasını Engelliyor (Güncellendi)

Apple ve Qualcomm'un Hukuk Savaşı İngiltere'ye Sıçradı

Apple, Çin'de Qualcomm'a 145 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Editöre Yaz:
Yazar: - 13.04.2017

Blackberry, Qualcomm'dan 815 Milyon Dolar Tazminat Alacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung, Galaxy S8 Piyasaya Çıkmadan 1 Milyon Satmak İstiyor Samsung, Galaxy S8 Piyasaya Çıkmadan 1 Milyon Satmak İstiyor Güney Kore'den gelen ilk bilgilere göre Samsung Galaxy S8, 21 Nisan'da raflardaki yerini almadan çok önce büyük bir heyecanla karşılandı. Konuyla…
1 Milyon TL Bütçeli 'Robot Semazen' Yarışması Başlıyor 1 Milyon TL Bütçeli 'Robot Semazen' Yarışması BaşlıyorMilli Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11. Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor… Cezaevinde Gizlice Bilgisayar Topladılar, Siber Dolandırıcılık ve Hırsızlık Yaptılar Cezaevinde Gizlice Bilgisayar Topladılar, Siber Dolandırıcılık ve Hırsızlık YaptılarGeçtiğimiz yıllarda Amerika'nın Ohio eyaleti sınırlarında yer alan cezaevi içinde gerçekleşen ilginç bir olay yeni kamuya duyuruldu. 2015 yılında…
Toyota, Felçli Hastaların Yeniden Yürümesi İçin Robot Bacak Yaptı Injustice 2 İçin Yeni Bir Video Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ