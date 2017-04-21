?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunBlizzard Heroes Of The Storm 2.0 Ile Herkese Bedava Kahraman Dağıtacak

Blizzard Heroes of the Storm 2.0 ile Herkese Bedava Kahraman Dağıtacak

Blizzard'dan Heroes of the Storm 2.0 ile Herkese Bedava Kahraman

Blizzard Heroes of the Storm 2.0 sürümü herkese bedava kahraman dağıtacak. Blizzard bugün yaptığı bir açıklamayla, Heroes of the Storm oyuncularına ücretsiz bir paket halinde yeni kahramanlar dağıtacağını duyurdu.

Ancak bu uygulama 25 Nisanda çıkacak olan Heroes of the Storm 2.0 sürümüyle başlayacak ve yapımcı her pakette 20 adet olmak üzere ücretsiz kahramanlar dağıtmaya başlayacak. Yeni güncellenecek olan popüler ücretsiz MOBA (multiplayer online battle arena) oyununun ikinci sürümü, PC üzerinde oyunla ilgili değişikler de yapıyor. Bu değişiklerden biri de ganimet sandıklarımızdan çıkan rastgele malzemelerin oyundaki seviyemize göre değişecek olması.

Güzel Türkçe'mizde ve internet kafelerde "çevrim içi çok oyunculu savaş arenası" olarak da isimlendirilen, bu oyun türünün popüler yapımlarından olan Heroes of the Storm, e-spor platformunda da oldukça tercih edilen oyunlardan biri. Heroes of the Storm yeni güncellemesi, yani 2.0 sürümü ile "mega bundle" özelliğini de oyunculara sunacak. Bu sürümle birlikte yeni kurallar ve yeni kahramanlardan ücretsiz olarak faydalanılabilecek.

İndir
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

İndir3 MB
Heroes of the Storm Dashboard Android
Heroes of the Storm Dashboard Android Android için Heroes of Storm Bilgi Alma Uygulaması

Heroes of the Storm Sinematik Videosu

Heroes of the Storm Oynanış Videosu

Heroes of the Storm’un Yeni Karakteriyle Tanışın: Samuro

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.04.2017

Blizzard Heroes of the Storm 2.0 ile Herkese Bedava Kahraman Dağıtacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı 25 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak olan korku oyunu Outlast 2'nin ve Trinity Collection sürümünün…
Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'ı Türkçe Yazdığı Tweetle Kutladı Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'ı Türkçe Yazdığı Tweetle KutladıÇok uluslu şirketlerin olmazsa olmazı tüm milletleri kucaklayan yönetici tavrı, Apple için de oldukça önemli. Trump’ın Müslüman ülkelere… Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar Yapıyor Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar YapıyorGeçtiğimiz haftalarda elde edilen bilgilere göre Apple'ın artırılmış gerçeklik konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Fakat yeni gelen…
Türk Mucitlerin Tasarımı NASA ve Amerikan Ordusunda Kullanılıyor GTA 5 Sürücüsüz Otomobillere Ders Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ