Blizzard Heroes of the Storm 2.0 ile Herkese Bedava Kahraman Dağıtacak

Blizzard Heroes of the Storm 2.0 sürümü herkese bedava kahraman dağıtacak. Blizzard bugün yaptığı bir açıklamayla, Heroes of the Storm oyuncularına ücretsiz bir paket halinde yeni kahramanlar dağıtacağını duyurdu.

Ancak bu uygulama 25 Nisanda çıkacak olan Heroes of the Storm 2.0 sürümüyle başlayacak ve yapımcı her pakette 20 adet olmak üzere ücretsiz kahramanlar dağıtmaya başlayacak. Yeni güncellenecek olan popüler ücretsiz MOBA (multiplayer online battle arena) oyununun ikinci sürümü, PC üzerinde oyunla ilgili değişikler de yapıyor. Bu değişiklerden biri de ganimet sandıklarımızdan çıkan rastgele malzemelerin oyundaki seviyemize göre değişecek olması.

Güzel Türkçe'mizde ve internet kafelerde "çevrim içi çok oyunculu savaş arenası" olarak da isimlendirilen, bu oyun türünün popüler yapımlarından olan Heroes of the Storm, e-spor platformunda da oldukça tercih edilen oyunlardan biri. Heroes of the Storm yeni güncellemesi, yani 2.0 sürümü ile "mega bundle" özelliğini de oyunculara sunacak. Bu sürümle birlikte yeni kurallar ve yeni kahramanlardan ücretsiz olarak faydalanılabilecek.

Heroes of the Storm Sinematik Videosu

Heroes of the Storm Oynanış Videosu

Heroes of the Storm’un Yeni Karakteriyle Tanışın: Samuro